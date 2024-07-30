Станцию метро «Коммунарка» в Москве переименуют
Станцию «Коммунарка» на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в «Новомосковскую», а название «Коммунарка» перейдет к станции на Троицкой линии, которая еще строится. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
«Мэр столицы Сергей Собянин решил изменить название одной из станций на Сокольнической линии. В ближайшее время во всем метро появится обновленная навигация. Сначала будем указывать два названия над дверями в поездах и при входе в метрополитен, а затем название „Коммунарка“ исчезнет из навигации на первой линии», - отметили в департаменте.
В пресс-службе добавили, что название станции «Новомосковская» отразит значимость пересадочного узла метро в Новой Москве. В метрополитене уже начали и заменять аудиоинформирование и обновлять информацию на цифровых наддверных экранах с новым названием станции.
Ранее стало известно, что на станции «Достоевская» Кольцевой линии появятся первые в московском метро траволаторы.