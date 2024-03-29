29 марта 2024, 23:40

Стало известно значение фразы матери террориста из «Крокуса» про шахида

Телеканал «360»
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Заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев рассказал, что могла иметь в виду мать террориста Шамсидина Фаридуни, когда заявила, что ее сыну не стать шахидом. Значение этого слова, а также вероятный смысл фразы женщины он объяснил в беседе с RT.

Муассар Заргарова, проживающая в Таджикистане, обратилась к сыну со словами, зачем он это сделал, ведь шахидом он никогда не станет.

Лингист объяснил, что «шахид» переводится с арабского как «свидетель».

«То есть человек, который погиб, свидетельствуя об Аллахе, и погиб определенным образом. В некоторых случаях к шахидам причисляют жертв терактов», - пояснил Силантьев.

Что касается Фаридуни, то он не может считаться шахидом, так как выжил в теракте и был задержан. Силантьев подчеркнул, что «шахидов живых не бывает». Можно предположить, что мать боевика имела в виду то, что нельзя стать шахидом, убивая невинных людей. Ими становятся люди, погибшие за правое дело во имя Аллаха.

Ранее сообщили, что следственная группа завершила работу в «Крокус Сити Холле» около 21:30 по московскому времени в пятницу, 29 марта.

Стрельба Терроризм Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 23:52
«Нужны преференции». Председатель профсоюза мигрантов объяснил, почему не работает оргнабор специалистов
РИА «Новости»
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Министерство труда и соцзащиты России предложило создать механизм организованного целевого набора для иностранных специалистов. Пока трудовые мигранты чаще выбирают другие способы устроиться на работу. Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко рассказал, как стоит доработать эту идею.

По словам Каримова, на сегодняшний день трудовые мигранты не спешат ехать в Россию по организованному набору, а выбирают другие пути. Чтобы изменить эту ситуацию, надо предусмотреть какие-то преференции для специалистов, участвующих в программе оргнабора, сделав ее более привлекательной.

«Например, отработал два года трудовой мигрант по организованному набору, можно предоставить ему право оформить, например, разрешение на временное проживание на территории РФ или вид на жительство. Вместо этого разработчики почему-то говорят: вот два года и все, больше нам не надо. Хотя на самом деле, если человек отработал два года на стройке, он превращается в какого-то специалиста. <…> Зачем ограничивать время его работы на территории РФ», - заявил Каримов.

Также, по его словам, в перечень необходимых документов для участия в оргнаборе надо добавить медицинскую справку об отсутствии социально опасных заболеваний.

Ранее эксперт Юрий Московский сравнил идею Минтруда обязать трудовых мигрантов, приехавших по организованному набору, работать по своему профилю с мечтой о крепостном праве.

Мигранты Россия Работа Интервью
29 марта 2024, 22:46
Мэрия Белгорода назвала фейком сообщения о комендантском часе
РИА «Новости»
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Информация о том, что на территории Белгородской области вводится комендантский час, не соответствует действительности. Об этом мэрия Белгорода сообщила в Telegram-канале.

«Конечно, это фейк. Просим не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации», - указали в публикации.

В региональном оперштабе также отметили, что Белгородская область практически каждый день подвергается информационным атакам со стороны Украины.

Сирену ракетной опасности включали 29 марта в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 15 воздушных целей. Мирные жители не пострадали, повреждения получили жилые дома, административные здания и автомобили.

Мигранты Россия Работа Интервью
29 марта 2024, 21:58
Российский Красный Крест поможет еще 17 семьям, пострадавшим при теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Российский Красный Крест (РКК) назначил срочную материальную помощь еще 17 пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель организации Павел Савчук.

По его словам, сегодня, 29 марта, прошло второе заседание Специальной комиссии организации, занимающейся координацией мер поддержки для пострадавших от теракта и их семей. Срочную помощь назначили еще 17 людям.

«В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, семьи в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств или самостоятельно понесших расходы на похороны», - уточнил Савчук.

До этого РКК принял решение о поддержке 33 семей. Савчук добавил, что последние три дня договорились об оказании мер поддержки 50 семей, которые получат выплаты от 300 до 600 тысяч рублей. Размер будет зависеть от жизненных ситуаций, поэтому каждый случай рассмотрели индивидуально.

Сразу после теракта РКК объявил национальный сбор средств для пострадавших, в результате которого удалось собрать 1,2 миллиарда рублей. Помогали и компании-партнеры, и простые россияне.

Ранее певец Shaman заявил, что перечислит собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим от теракта.

Терроризм Россия Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 21:50
Минпромторг потребовал приостановить права X5 Group на «дочку» в РФ
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Минпромторг обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской «дочки» — ООО «Корпоративный центр Икс 5». Об этом сообщили на сайте компании.

Минпромторг обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской «дочки» - ООО «Корпоративный центр Икс 5». Об этом сообщили на сайте компании.

«Министерство промышленности и торговли РФ уведомило компанию о заявлении о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ее российской дочерней компании ООО „Корпоративный центр Икс 5“», - указали в сообщении.

Таким образом, из состава правления X5 вышел гендиректор Игорь Шехтерман и президент компании Екатерина Лобачева. Они будут управлять дочерней компанией ООО «Корпоративный центр Икс 5».

Уточнялось, что разбирательства в суде не повлияют на деятельность компании в России.

Генпрокуратура направила в суд Челябинска иск к холдингу «Макфа» об обращении акций производителя макаронных изделий в доход государства.

Суд Торговля Россия Минпромторг РФ

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