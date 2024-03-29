Стало известно, смогут ли иноагенты участвовать в выборах

В частности, они должны указывать свой статус в помещении для голосования, агитационных материалах и заявлении в ЦИК.

Ограничения для иностранных агентов указаны в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Однако нынешнее законодательство их право пассивное избирательное право никак не ограничивает.

«Если кандидат является иностранным агентом, то он обязан указать сведения об этом в заявлении в Центральную избирательную комиссию, а также избирательном бюллетене, помещении для голосования и информационных стендах», - заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.