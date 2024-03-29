29 марта 2024, 07:50

Стало известно, смогут ли иноагенты участвовать в выборах

РИА «Новости»
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Иностранные агенты смогут принимать участие в выборах в качестве кандидатов, однако обязаны соблюдать предусмотренные законодательством ограничения при своем статусе. Об этом РИА «Новости» рассказали в министерстве юстиции России.

В частности, они должны указывать свой статус в помещении для голосования, агитационных материалах и заявлении в ЦИК.

Ограничения для иностранных агентов указаны в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Однако нынешнее законодательство их право пассивное избирательное право никак не ограничивает.

«Если кандидат является иностранным агентом, то он обязан указать сведения об этом в заявлении в Центральную избирательную комиссию, а также избирательном бюллетене, помещении для голосования и информационных стендах», - заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.

Законы Россия Иноагенты Выборы
29 марта 2024, 03:14
Концерт «Журавли» проведут в Москве в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Freepik
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Благотворительный концерт «Журавли» в поддержку жертв теракта в «Крокус Сити Холле» пройдет 29 марта в 19:00 в Москве. Перед зрителями выступят артисты и представители российской эстрады, сообщили на сайте Москонцерта.

В концерте примут участие народный артист России Олег Погудин, заслуженный артист России Евгений Маргулис, камерный оркестр «Московская камерата» и другие. Ведущими мероприятия будут Алла Омелюта и Илья Ушуллу.

Все собранные средства от концерта перечислят семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный концерт группы «Пикник». Перед началом выступления музыканты коллектива и зрители почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Концерты Москва Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 03:01
Свечи начали убирать с места стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла»
РИА «Новости»
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Свечи начали убирать с места стихийного мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

Свечи были выложены в форме журавлей и надписи «Скорбим. 22.03.24».

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в здание концертного зала, расстреливая всех на своем пути. Они прошли в зал, где ожидалось выступление группы «Пикник» и продолжили расстрел зрителей, после чего подожгли кресла с помощью зажигательной смеси и попытались скрыться. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. В результате теракта погибли 143 человека , в том числе, трое детей.

СК России сообщил, что следствие нашло доказательства связи террористов украинскими националистами , проанализировав финансовые операции подозреваемых и изучив изъятую и них технику.

Терроризм Россия Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 02:20
Памятник бойцам СВО снесли в Северной Осетии из-за жалоб местных жителей
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Памятник бойцам СВО, который раскритиковали жители Моздока, снесли. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики в Telegram-канале.

Ранее в городе Моздоке установили подаренный представителем одного из ведомств памятник бойцам СВО. Однако проект и установку памятника не согласовали с городскими властями.

После этого многие местные жители стали возмущаться по поводу внешнего вида скульптуры. Они обратили внимание, что монумент не отразил сути подвига бойцов в зоне СВО, а его создатели не учли детали экипировки военных.

«Эта форма не наша, автомат не наш, вообще наш экземпляр автомата - это Калашникова! Слава Богу, что убирают» - сказала одна из свидетельниц демонтажа памятника.

Скульптуру по поручению главы республики Сергея Меняйло демонтировали 27 марта.

Ранее вандалы разбросали ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации во Владикавказе.

Военные Памятники
28 марта 2024, 23:42
Генпрокуратура решила обратить акции «Макфы» в доход государства
РИА «Новости»
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Генпрокуратура направила в Центральный районный суд Челябинска иск к холдингу «Макфа» с просьбой обратить акции производителя макаронных изделий в доход государства. Информация об этом появилась в базе данных суда.

«Иск приняли к производству и рассмотрят 9 апреля», - указали в картотеке.

Ответчиками выступили все предприятия холдинга, среди них АО «Макфа», свердловское АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и другие. Подробности иска не уточнялись.

Ранее Генеральная прокуратура добилась передачи акций предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината в собственность государства. В рамках судебного процесса суд арестовал имущество трех заводов.

Генпрокуратура РФ Суд Россия Челябинск

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