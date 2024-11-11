Стало известно, сколько россияне тратят на матпомощь родителям

Аналитики отметили, что 88% россиян помогают родителям деньгами. При этом 53% из них убеждены, что это нужно делать в любом случае, а 35% назвали причиной тяжелое материальное положение.

«В среднем на помощь родителям россияне тратят 14 тысяч рублей в месяц», - рассказали эксперты.

Размер помощи зависит от дохода совершеннолетних детей. Если ежемесячный доход менее 50 тысяч рублей, то матпомощь составляет девять тысяч рублей, а если более 100 тысяч рублей, то 15,4 тысячи.

По городам цифры также различаются. Москвичи в среднем тратят 17 тысяч рублей в месяц, петербуржцы - 14,2 тысячи рублей, жители Волгограда и Уфы - по девять тысяч рублей.

Аналитики также выяснили, что мужчины чаще женщин финансово помогают родителям - 76% против 67%.

В рамках исследования опросили 1,6 тысячи работающих россиян.

Ранее в Госдуме предложили Минтруду разрешить тратить средства маткапитала на образование родителей.