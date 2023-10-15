Стало известно, сколько россиян заболевают глаукомой ежегодно
Ежегодно в России неизлечимой глаукомой заболевают порядка 100 тысяч человек, это число продолжает постепенно расти. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров.
Он напомнил, что болезнь способна привести человека к полной слепоте.
«Показатель в 100 тысяч человек способен расти за счет того, что средняя продолжительность жизни увеличилась. Он вырастет, но плавно», - сказал профессор.
Егоров добавил, что около 25% больных россиян удается выявить на ранней стадии диагностики.
«Добиться большего не получается. Раньше на примерно 300 тысяч человек у нас был один глаукомный центр, то теперь этого нет. Сейчас это обычный осмотр от офтальмолога. А ведь для выявления глаукомы нужно проверить поле зрения, посмотреть глазное дно и измерить уровень внутриглазного давления», - добавил он.
Ранее врач Дарья Левина назвала одну из основных причин развития глаукомы.