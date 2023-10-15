Стало известно, сколько россиян заболевают глаукомой ежегодно

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Он напомнил, что болезнь способна привести человека к полной слепоте.

«Показатель в 100 тысяч человек способен расти за счет того, что средняя продолжительность жизни увеличилась. Он вырастет, но плавно», - сказал профессор.

Егоров добавил, что около 25% больных россиян удается выявить на ранней стадии диагностики.

«Добиться большего не получается. Раньше на примерно 300 тысяч человек у нас был один глаукомный центр, то теперь этого нет. Сейчас это обычный осмотр от офтальмолога. А ведь для выявления глаукомы нужно проверить поле зрения, посмотреть глазное дно и измерить уровень внутриглазного давления», - добавил он.

Ранее врач Дарья Левина назвала одну из основных причин развития глаукомы.