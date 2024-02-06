Стало известно, сколько россиян пользуются мессенджером Telegram
Количество жителей России, которые каждый день используют Telegram, увеличилось на 20% и достигло почти половины населения государства. Об этом сообщили в отчете исследовательской компании Mediascope, данные опубликовало РБК.
Еще в декабре прошлого года среднесуточный охват мессенджера составлял 47%, а в конце 2022 года - 39%. В январе позапрошлого года он был в два раза ниже - 20%.
В итоге Telegram занял четвертое место в рейтинге самых популярных интернет-площадок. На первой строчке расположился WhatsApp, потом «Яндекс», далее Google и соцсеть «Вконтакте».
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что подписку Telegram Premium оформило пять миллионов пользователей. По его словам, приток миллиона таких аккаунтов произошел всего за месяц.