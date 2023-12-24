Стало известно, сколько работников не хватает в России

Согласно приведенной статистике, после шести месяцев года вакантные места в среднем по стране составляли 6,8% от общего списка сотрудников, тогда как в 2022 году этот показатель равнялся 5,8%.

«Если перевести эта данные на общее количество занятых, то в 2023 году средняя нехватка работников составит 4,8 миллиона человек», - сказал Ахапкин.

Кроме того, дефицит рабочей силы значительно увеличился в последние два года. Нехватка кадров проявлялась даже в условиях, когда число работников оставалось стабильным. По мнению авторов исследования, эта ситуация тормозит развитие экономики.

Ранее стало известно, что в 2023 году число резюме работников в России снизилось на 2% , тогда как количество вакансий увеличилось на 57%. Самыми дефицитными профессиями оказались водители грузовиков, квалифицированные рабочие и инженеры.