Стало известно, сколько предприятий ВПК вернули России

По его словам, общая стоимость объектов превышает 333 миллиарда рублей.

«В судебном порядке в 2023 году в собственность Российской Федерации вернули 15 стратегических предприятий только в сфере ВПК. Некоторые из них находились под иностранным контролем, а другие незаконно выбыли из владения», - сказал Краснов.

Глава ведомства отметил, что представители недружественных государств проводили последовательную политику по нанесению ущерба обороноспособности государства. Десятками лет они выводили за границу доходы от деятельности и не модернизировали производство.

Ранее Краснов сообщил, что в России статус ветерана боевых действий подготовили более чем 300 тысячам военнослужащих.