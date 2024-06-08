Стало известно, сколько нужно средств для индексации пенсий работающих пенсионеров

При этом точную сумму, по словам Голиковой, нужно будет уточнить с учетом уровня индексации. Его обновят в феврале.

«Уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем, но 100 миллиардов - это минимум», - сказала вице-премьер.

Сегодня в России порядка 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Соцфонд обладает достаточным количеством средств, чтобы обеспечить индексацию выплат.

Президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что уже с 2025 года в стране возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам. Ее остановили в 2016 году.