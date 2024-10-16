16 октября 2024, 21:47

Стало известно, почему подорожало сливочное масло

РИА «Новости»
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Наценки торговых сетей, которые составили более 70%, стали одной из причин удорожания сливочного масла в России, рассказал ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он уточнил, что на ценообразовании сказались и некоторые другие факторы.

Речь идет об увеличении затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику и упаковку.

«На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Не стоит забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%», - объяснил Леонов.

Он уточнил, что средние оптовые цены на килограмм масла составляют 606,4 рубля за килограмм. Средние розничные - около 1040 рублей, добавили авторы статьи. В январе масло в магазинах стоило на 20,4% дешевле.

«Чтобы цены на полке росли минимально, необходимо, чтобы торговые сети вслед за поставщиками снижали собственную наценку», - добавил Дмитрий Леонов.

Сливочное масло производят и в Московской области. За первые семь месяцев текущего года там изготовили семь тысяч тонн продукта.

Статистика Магазины Деньги Продукты
16 октября 2024, 12:44
Ким предупредила о провокации против WB. Что происходит на складе в Шушарах прямо сейчас
Телеканал «360»
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Кадры обстановки на складе Wildberries в Шушарах днем 16 октября появились в распоряжении 360.ru. Речь идет об объекте, который горел в январе 2024 года. Сегодня возле него дежурят сотрудники полиции.

По информации «Делового Петербурга» , строительство сгоревшего склада Wildberries в Шушарах остановили. Компания Бакальчука «ВБ девелопмент» задолжала исполнителям работ около 15 млрд рублей. Объект якобы эксплуатировался, но разрешения на ввод по нему не выдавалось, утверждал источник издания.

В середине октября стало известно, что «ВБ девелопмент» подала иск в Арбитражный суд Московской области к Бакальчуку. Сумма исковых требований превышала 37,09 миллиарда рублей. Других подробностей в карточке дела не было, уточнял РБК.

Минувшей ночью основательница WB Татьяна Ким предупредила, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук готовит новые провокации против Wildberries. По ее информации, бизнесмен планировал устроить незаконный пресс-тур на склад в Шушарах. В своем Telegram-канале она призвала подрядчиков и журналистов не посещать это мероприятие.

Строительство Видео Работа Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
16 октября 2024, 12:39
В Управделами президента прокомментировали ценники в столовых Госдумы
РИА «Новости»
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Цены на блюда в столовых Госдумы и схожих по ассортименту столичных предприятиях общественного питания примерно совпадают. Об этом сообщили РИА «Новости» в Управлении делами президента.

Поставляет блюда в нижнюю палату парламента комбинат питания «Кремлевский».

«Проведенные аналитические работы за последние несколько кварталов 2023–2024 годов показывают, что цены на основные категории блюд в КП „Кремлевский“ соответствуют ценам предприятий общественного питания, схожих по формату обслуживания и ассортименту», - сообщили в Управделами.

Ранее депутат Ярослав Нилов назвал фото чека с якобы копеечными ценами в парламентской столовой провокацией, чтобы дискредитировать Госдуму. Он отметил, что ценники там обычные, а многие сотрудники вообще едят то, что приносят из дома.

Еда Госдума РФ
16 октября 2024, 08:51
Квоту на временное проживание мигрантов сократили почти в два раза
РИА «Новости»
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Квота на временное проживание иностранцев в России в 2025 году будет составлять 5,5 тысячи разрешений. Об этом сообщил ТАСС.

Объем разрешений, как уточнило агентство, распределят по регионам в соответствии с их заявками.

Правительство сократило квоту почти в два раза - в 2024 году она составляла 10 595 разрешений. Наибольшее число разрешений получат Москва (одну тысячу) и Подмосковье (350). В 2024 году квота в столице составляла 1,5 тысячи разрешений, а в Московской области - 200.

По информации ТАСС, размер квоты на временное проживание для мигрантов сокращается на протяжении последних пяти лет.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков призвал привлекать иностранцев на работу в стране с помощью организованного набора. По его мнению, мигрантам следует запретить бесконтрольно въезжать на российскую территорию.

После принятия нововведений иностранцы начнут получать разрешения и медсправки в своей стране, а в Россию будут приезжать уже на конкретные вакансии. Сейчас этот вопрос прорабатывают МВД и Минтруд, добавил министр.

Мигранты Работа Правительство РФ Москва
15 октября 2024, 18:54
ФАС раскритиковала наценки на хлеб в торговых сетях
Freepik
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Торговые сети установили аномально высокие наценки на хлеб. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский на Всероссийской тарифной конференции, его процитировало РИА «Новости».

«Средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая», - заявил он.

Шаскольский уточнил, что понял бы такую наценку на другие товары, но не на хлеб, поскольку он социально значим.

В конце сентября диетолог Асият Хачирова рассказала, что полный отказ от хлебобулочных изделий позволит сбросить до четырех килограммов за месяц.

Диетолог Елена Соломатина отметила, что свежий мягкий хлеб может навредить кишечнику. Полезнее, по ее словам, употреблять его слегка подсушенным.

Магазины Деньги Продукты

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