Стало известно, почему подорожало сливочное масло

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Речь идет об увеличении затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику и упаковку.

«На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Не стоит забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%», - объяснил Леонов.

Он уточнил, что средние оптовые цены на килограмм масла составляют 606,4 рубля за килограмм. Средние розничные - около 1040 рублей, добавили авторы статьи. В январе масло в магазинах стоило на 20,4% дешевле.

«Чтобы цены на полке росли минимально, необходимо, чтобы торговые сети вслед за поставщиками снижали собственную наценку», - добавил Дмитрий Леонов.

Сливочное масло производят и в Московской области. За первые семь месяцев текущего года там изготовили семь тысяч тонн продукта.