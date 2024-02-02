02 февраля 2024, 19:04

Стало известно, почему импортные яица не попали в российские торговые сети

РИА «Новости»
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Россияне не увидели зарубежных яиц на прилавках в магазинах, потому что эти партии по большей части пошли на промышленные предприятия для переработки. Об этом «360» рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«По нашей информации, была рекомендация, чтобы наша промышленность перешла на сырье из других стран. Это в тех целях, чтобы исключить из баланса потребления промышленное производство. Чтобы россияне в магазинах видели продукцию отечественных предприятий», - сказал он.

Востриков отметил, что стоимость куриных яиц в России постепенно снижается. По его словам, потребление внутри страны складывается из нескольких составляющих, среди них - потребление населением и потребление пищевой промышленностью.

«На этот баланс влияет экспорт и импорт. Если иностранные поставки приходят на пищевые предприятия, то часть индустриального потребления они закрывают, а население, как и привыкло, видит на прилавках отечественные яйца», - добавил исполнительный директор «Руспродсоюза».

Ранее бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал, что причиной резкого подорожания яиц в России в конце 2023 года стали ажиотажно-психологические факторы.

Еда Торговля Россия Магазины Промышленность
02 февраля 2024, 19:36
Путин призвал не снижать темпы по борьбе с раком в России
РИА «Новости»
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Необходимо предпринять все усилия, чтобы в России сохранилась тенденция по уменьшению смертности от онкологических заболеваний. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по программе онкоцентров.

«Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. <…> И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию сохранить и нарастить», - сказал он.

Путин также указал на позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с тяжелыми недугами. По его словам, в России и дальше будут работать над повышением доступности онкологической помощи.

Ранее глава государства отметил, что проведение спецоперации невозможно без поддержки всех россиян, которые активно помогают фронту.

На первом месте находятся медики , которые оказывают помощь бойцам.

Смертность Владимир Путин Рак
02 февраля 2024, 19:07
Казачьи шашки и виниловые пластинки. Дептранс рассказал, что забывали москвичи в транспорте
РИА «Новости»
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На складах забытых вещей в Москве с начала года появилось четыре тысячи новых предметов, оставленных жителями города в общественном транспорте. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Чаще всего свои вещи забывают свои вещи пассажиры Большой кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линий метро. В основном это варежки, перчатки, шапки и шарфы. Однако среди прочего обнаруживаются и удивительные находки - к примеру, бутафорские казачьи шашки или винил с записями детских сказок и песенок.

«В Московском метрополитене уже более 70 лет работает Склад забытых вещей, сейчас у него три помещения - на станциях „Черкизовская“, „Котельники“ и „Деловой центр“», - добавили в дептрансе.

В прошлом году на склад попало свыше пятидесяти тысяч объектов, а с начала нового года - уже более четырех тысяч. Для поиска потерянных вещей можно использовать мобильное приложение «Метро Москвы» или связаться с контакт-центром «Московский транспорт» по номеру 3210.

Кроме того, в новом году в столице создали официальную схему трамвайной сети.

Дептранс Москвы Москва
02 февраля 2024, 19:00
Пожилых москвичей научат писать мемуары
Freepik
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Для участников «Московского долголетия» в Музее истории ГУЛАГа откроют курс «Хранители семейной памяти». На нем пожилых горожан научат работать с домашними архивами, рассказал замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

«В Год семьи мы хотим предложить горожанам „серебряного“ возраста научиться собирать семейную историю, писать мемуары и прослеживать генеалогическое древо на несколько поколений», - сообщил он.

Москвичам расскажут, как работать с фото- и видеоматериалами, анализировать их и сохранять для будущих поколений. В конце курса участникам предложат создать книгу или словарь семейных фразеологизмов, снять фильм или организовать экскурсию по памятным местам.

Чтобы стать участником занятия нужно записать в любом из центров «Московского долголетия».

Также в столичных центрах работает клуб мемуаристики «Линия жизни», созданный совместно с Главархивом Москвы. В нем можно передать собственные воспоминания о различных событиях из жизни города и семьи.

Кроме того, пожилые москвичи смогут посещать занятия в 20 вузах столицы.

Семья Москва
02 февраля 2024, 18:16
Домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки
Unsplash
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Домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки, но не получил серьезного ущерба. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

«Да, это правда. Когда специалисты Минцифры справятся с этим вопросом, тогда все и заработает», - сказал он.

Лысков отметил, что какой-то серьезный ущерб ресурс не получил.

«Просто был перегружен, его временно отключили», - добавил пресс-секретарь главы области.

РИА «Новости» сообщало, что в пятницу портал gov39.ru был недоступен всем пользователям из-за хакерских атак из-за пределов России.

В ноябре 2023 гола комиссия Совета безопасности России по информационной безопасности сообщала, что зарубежные преступные группировки начали активнее проводить атаки на отечественные информационные ресурсы. Главными заказчиками хакерских взломов назвали иностранные спецслужбы.

Россия Хакеры Калининград

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