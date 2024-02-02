Стало известно, почему импортные яица не попали в российские торговые сети

«По нашей информации, была рекомендация, чтобы наша промышленность перешла на сырье из других стран. Это в тех целях, чтобы исключить из баланса потребления промышленное производство. Чтобы россияне в магазинах видели продукцию отечественных предприятий», - сказал он.

Востриков отметил, что стоимость куриных яиц в России постепенно снижается. По его словам, потребление внутри страны складывается из нескольких составляющих, среди них - потребление населением и потребление пищевой промышленностью.

«На этот баланс влияет экспорт и импорт. Если иностранные поставки приходят на пищевые предприятия, то часть индустриального потребления они закрывают, а население, как и привыкло, видит на прилавках отечественные яйца», - добавил исполнительный директор «Руспродсоюза».

Ранее бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал, что причиной резкого подорожания яиц в России в конце 2023 года стали ажиотажно-психологические факторы.