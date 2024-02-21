21 февраля 2024, 03:17

Стало известно, обладатели какой группой крови чаще становятся миллионерами

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Ученые выяснили, что обладатели четвертой группы крови имеют больше всех шансов на быстрое достижение богатства. Об этом сообщило издание Newsinfo.

В материале сказано, что люди с четвертой группой отличаются высокой настойчивостью и целеустремленностью, им проще найти мотивацию для достижения поставленных целей. Зачастую они становятся состоятельными в разных областях. При этом только 5% населения обладают такой группой крови.

Носители третьей группы недалеко ушли от обладателей четвертой. Такие люди - упорные и усердные, ценят заработанные своим трудом вещи. Эти качества помогают им в продвижении по карьерной лестнице и в улучшении финансового положения.

Обладатели первой группы крови хороши в гуманитарных науках, склонны к творческой работе, что приносит им хороший заработок. Также эти люди психологически устойчивы.

Вторая группа крови часто встречается у тех, кто занимается точными науками и отличается хорошими аналитическими способностями. Они становятся педагогами, программистами и учеными.

Ранее ученые выяснили, какая группа крови увеличивает продолжительность жизни. По их данным, носители первой группы меньше всего подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ученые Наука
20 февраля 2024, 23:02
Центр «Маяк» и путешествия по стране. Разуваева рассказала о жизни молодежи из новых регионов
Читайте нас в: Google Новости
Молодые люди из новых регионов России активно принимают участие в проектах Росмолодежи. Об этом заявила глава федерального агентства Ксения Разуваева в беседе с «360».

Она отметила, что в новых регионах сформировали полноценные команды от организации, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей занимают ведущие позиции в конкурсах и программах Росмолодежи.

«Мы создаем инфраструктуру, уже запущен отдельный большой молодежный центр в ЛНР и в самом Луганске. Сейчас открываются молодежные центры, их будет восемь открыто до конца текущего года - такие молодежные пространства, которые позволяют молодым людям объединяться в команды, придумывать проекты и получать все те возможности, которые в стране есть», - рассказала Разуваева.

Также глава Росмолодежи раскрыла подробности о новом образовательном центре «Маяк» в Запорожской области. По ее словам, там идет активная стадия ремонта и строительства новых пространств. Уже в 2024 году центр запустят, он станет точкой притяжения всех четырех новых российских регионов.

Две столицы - одна семья В 2024 году молодежными столицами выбрали сразу два города - Москву и Владивосток. Как рассказала Разуваева, это имеет символическое значение. В конце прошлого года провели большой конкурс за название молодежной столицы, в него включили все регионы России, более миллиона человек приняли участие в голосовании. В итоге в лидеры выбились Москва и Владивосток с очень небольшим разрывом.

«Организационным комитетом было принято решение о том что у нас будет не одна молодежная столица, а сразу две. Это очень символично, потому что у нас год семьи, а семья это всегда не один. <…> Важную роль играет в нашей работе принцип „мы вместе“, поэтому объединение усилий двух таких разных городов, которые с двух сторон обнимают нашу страну», - заявила она.

Также Росмолодежь открыла большую программу путешествий по стране. Ее ключевыми участниками стали жители присоединенных к РФ территорий. Организация отдельно возит по разным городам группы ребят из новых регионов, в том числе и детей.

Семья Россия конкурсы
20 февраля 2024, 20:00
«Мы качественно меняемся». Путин заявил, что настало время суверенной России
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Сейчас настало время России, которая становится более суверенной. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» - заключил глава государства.

Российский лидер напомнил, что он регулярно посещает разные регионы страны. По его словам, административные службы выстраивают встречи с людьми регламентировано. Но даже в таких случаях они говорят то, что думают и то, что хотели бы видеть в качестве реализованных идей.

Другие государства стали больше поддерживать Россию , особенно в сфере сохранения традиционных ценностей, отметил Путин. Многие страны интересуются отечественными идеями в сфере экономики и политики. У России есть множество союзников даже в недружественных государствах, заключил президент.

Россия Владимир Путин
20 февраля 2024, 17:43
«Шерсть по всему подъезду». Жители Балашихи пожаловались на собачий приют в квартире
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Жильцы многоэтажки в Балашихе пожаловались «360» на собачий приют в квартире. Они утверждают, что в подъезде много шерсти, пахнет псиной, раздается лай. Хозяева приюта утверждают, что содержат животных в полной чистоте, прививают и по возможности находят для них новый дом.

«Собачья шерсть идет даже до пятого этажа, по всему подъезду. На первом этаже очень много ее. Шум слышу, но редко. Может, не обращаю на это внимания. Агрессии от животных нет, они зашуганные, сами людей боятся - гавкают, когда дверь открывается, когда на улицу выходят», - поделилась женщина, живущая на пятом этаже.

По ее словам, в приюте «восемь собак точно», выгуливают их по две, регулярно. Уход за ними, очевидно, нормальный.

«Когда гости приходят, они говорят, что в подъезде воняет псиной, - наверное, мы уже привыкли к этому запаху. <…> Соседи-пенсионеры рано спать ложатся, а вечером собаки начинают гавкать. Неприятно», - добавила жительница дома.

Связаться с хозяевами приюта оказалось непросто - несколько человек переадресовывали вопросы журналиста «360» друг другу, пока наконец трубку не взяла женщина. Она не представилась и общалась довольно резко.

«Собаки находятся на социализации, собраны с улицы, с помойки. Учатся жить в городе, потом уходят в семьи. Здесь находятся только здоровые собаки. Мы проводим полное обследование, если нужно - лечим их. Они привитые, со всеми документами, содержатся в чистых санитарных условиях. По возможности всех пристраивают, если нет - живут с нами», - объяснила она.

На вопрос о том, как собакам находят новых хозяев, женщина резко ответила, что они «нигде никого не находят», люди сами находят их, «если им надо». Зайти в квартиру и снять собак на камеру собеседница «360» не разрешила.

Собаки Животные Балашиха
20 февраля 2024, 17:40
Награду за поимку опасного средиземноморского хищника объявили в Крыму
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещал вознаграждение тому, кто поймает появившегося в Черном море опасного средиземноморского хищника — групера. Животное представляет угрозу для местной фауны. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Жиленко, рыбаки впервые выловили двух груперов у берегов Крыма. Хищников подселили к другим обитателям аквариума. Директор аквариума назвал появление груперов «тревожным сигналом»: они могут уничтожить всю кормовую базу черноморских рыб.

«Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья - до двух метров. Объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия - пять тысяч рублей», - рассказал Виктор Жиленко.

Ранее сотрудники Санкт-Петербургского госуниверситета исследовали обитающих в морях уникальных паразитов - ризоцефалов, которые изменяют поведение ракообразных, впрыскивая в них клетки, и кастрируют их.

Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещал вознаграждение тому, кто поймает появившегося в Черном море опасного средиземноморского хищника - групера. Животное представляет угрозу для местной фауны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Черное море Награды Крым Животные Рыбалка

Новости по теме