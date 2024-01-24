Стало известно об условиях содержания в СИЗО лидера «Левого фронта» Удальцова

«Посетили с проверкой СИЗО-7, где содержится Сергей Удальцов. Пока он находится в карантинной двухместной камере, с соседом у него конфликтов нет, жалоб на условия содержания не поступало», - рассказал он.

По словам Мельникова, Удальцов лично получает письма и передачи, которые ему отправляют. Его соседа по камере обвиняют по статье «Разбой». В помещении, где они сидят, есть телевизор, холодильник и чайник. Помимо этого, им предоставили книги из библиотеки, а также выпускают на прогулки.

Удальцова арестовали по делу об оправдании терроризма 12 января. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля. Следователь попросил провести заседание в закрытом режиме, потому что статья, по которой обвинили Удальцова составляет охраняемую законом тайну. Сам лидер «Левого фронта» не признал свою вину.