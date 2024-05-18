Стало известно об объемах пассажирских авиаперевозок внутри России в 2024 году

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Дефицит кисломолочной продукции на рынке в России исключили, сырья на ее производство хватает. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства РФ, передало РИА «Новости».

«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок», - заявили в ведомстве.

Там отметили, что данная продукция непрерывно поступает в страну, трудностей с поставками нет.

«Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена», - подчеркнули в Минсельхозе РФ.

Ранее поставщик заквасок Chr. Hansen датская компания Novonesis ушла из России. Как сообщило издание Shopper’s, деятельность предприятия свернут в государстве в течение года.

Ранее стало известно, что объем производства молочной продукции увеличился в Московской области за год. Суммарная выручка превысила 35 миллиардов рублей, это на 27,9% больше, чем в прошлом году.