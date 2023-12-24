24 декабря 2023, 04:13

Стало известно, на сколько подорожает пачка сигарет с 1 января

РИА «Новости»
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Минимальная стоимость пачки сигарет в розничной торговой сети может вырасти со 112 до 117 рублей из-за повышения акцизов на табачные изделия с 1 января. Об этом рассказала в интервью «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

В 2023 году ставка акциза составляла 2603 рубля, но ее планировали увеличить со следующего года до 2731 рубля за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости. Осенью это решение пересмотрели, повысив ставку еще на 3%. Теперь акциз составит 2813 рублей.

«Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета», - пояснила экономист.

При этом Лебединская сомневается, что число курильщиков снизится после роста цен. По ее словам, их доля практически не меняется последнюю пятилетку, оставаясь на уровне 33%.

Единственное, что повышение цен на табачную продукцию помешает молодежи приобщиться к этой дурной привычке.

Ранее специалисты Института биохимической физики имени Эмануэля РАН подтвердили выводы специалистов из Великобритании, что никпэки помогают бросить курить , ломая психологическую зависимость от сигарет. Речь идет о пакетиках для альтернативного употребления никотина.

Курение Россия Деньги
24 декабря 2023, 03:38
Названы победители шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
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Телеканал ТНТ выпустил финальную серию шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Впервые в истории проекта победу разделили два участника.

Зрители отдали победу чернокнижнику Владу Череватому, опередившему медиума Олега Шепса. Последний оказался на втором месте, но разрыв между ним составил всего 3%.

Череватый захотел уступить победу Шепсу, но тот решил разделить ее вместе с соперником. В результате на кубок приклеили имена обоих экстрасенсов. Они вместе подняли его, когда вышли к зрителям.

Третье место досталось ведьме Виктории Райдос, а четвертое - чернокнижнику Дмитрию Матвееву.

«Битва сильнейших» длилась почти год. В ней участвовали девять победителей и финалистов из разных сезонов «Битвы экстрасенсов».

Ранее главный приз в юбилейном сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» достался певцу из Таджикистана Фарруху Хасанову. Напомним, масштабный музыкальный конкурс заинтересовал молодых исполнителей тем, что победа принесла бы им приз в размере пяти миллионов рублей, а также шанс записать песню с ротацией в эфире «Нового радио».

Экстрасенсы Телевидение Москва 2023
24 декабря 2023, 00:46
Российских руководителей предупредили о смене тактики на стратегию до 2026 года
РИА «Новости»
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Российских руководителей предупредили о необходимости изменить модель поведения, чтобы они смогли сохранить работу. Об этом рассказала журналу «Сноб» управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина.

Специалисты компании опубликовали исследование «Компетенции будущего. Кто будет управлять бизнесом в России в 2026 году» этой осенью. Его выводы, основанные на анализе трендов и опросах действующих CEO, говорят о том, что в ближайшие три года лидерский профиль изменится.

Раньше нужны были руководители-«атланты», от которых требовали ориентации на результат и жесткого контроля, чтобы обеспечить антикризисное управление. Но все меняется и к 2026 году потребуются уже лидеры-«демиурги». Преимущество будет за обладателями стратегического чутья и глобального видения, способными внедрять инновационные подходы.

Морсина предупредила, что изменения произойдут довольно быстро, поэтому некоторые руководители могут лишиться своих постов. Главам крупных компаний нужно уже сейчас менять тактической профиль на стратегический, наращивая свои управленческие навыки. И в идеале - составить план действий по саморазвитию, в том числе с персональным коучем, уточнила она.

Ранее на международном форуме «Россия» прошел День Мурманской области , в которой «идеальный инвестиционный климат». Спикеры обсудили роль Северного морского пути и яркие проекты действующих инвесторов, резидентов Арктической зоны России.

Исследования Россия Бизнес
23 декабря 2023, 21:22
Госизмена за 200 долларов. Подробности дела экс-советника главы Роскосмоса Сафронова раскрыли в ФСБ
РИА «Новости»
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Бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал агенту немецкой разведки секретные данные о российской военной операции в Сирии. Об этом сообщил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан в эфире телеканала «Россия 24».

По информации следователя ФСБ, Сафронов передавал данные гражданину России и Германии Демури Воронину в 2015 году. Сведения касались сухопутной операции российский войск в Сирии и на тот момент были «абсолютно секретными».

При этом вознаграждение за информацию было весьма скромным - около 200 долларов. Тариф высчитывался по количеству страниц текста. После этого, по данным Чабана, Сафронов выполнил еще шесть подобных заданий от Воронина.

Позже Демури Воронина осудил за госизмену, приговорив к 13 годам и трем месяцем колонии строгого режима.

Экс-советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену. Это один из самых суровых приговоров по данной статье в современной истории России. Приговор вступил в силу в декабре 2022 года.

Сирия ФСБ Роскосмос Приговоры Россия Иван Сафронов
23 декабря 2023, 17:00
Миронов обратился к Кравцову из-за отмены елок в российских школах
РИА «Новости»
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Председатель политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены проведения новогодних елок в учебных заведениях из-за пожеланий мигрантов-родителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня я направил свое обращение главе Минпросвещения Кравцову. Вы знаете, что не будет новогодних елок в некоторых школах в России? Если приехали в нашу страну, тогда уважайте наши традиции, а не только законы», - сказал Миронов в ходе съезда партии в пятницу.

По его словам, родители-мигранты возражали против проведения елок, аргументируя тем, что у них это «не принято».

Почти половина россиян планируют встретить Новый год в кругу семьи. Отметить праздник на берегу океана запланировали всего лишь 8% опрошенных.

Председатель политической партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены проведения новогодних елок в учебных заведениях из-за пожеланий мигрантов-родителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Праздники Школы Депутаты Россия Новый год Сергей Кравцов

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