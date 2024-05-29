Стало известно, на что уходит большинство трат россиян перед летом

Согласно исследованию, большая часть пользователей (62%) делают покупки к лету. Чаще всего они тратят деньги на новую одежду (20%) и отпуск (14%). Еще одной важной статьей расходов стал ремонт и благоустройство жилья (11%). Россияне также закупают в конце весны подарки к праздникам (11%) и увеличивают затраты на занятия спортом (9%).

Самыми популярным контентом перед летом стали материалы о дачах и загородном отдыхе. В середине мая число просмотров публикаций на эту тему выросло на 89% по сравнению с началом весны.

Ранее россияне перечислили способы, как можно перед отпуском сэкономить на авиабилетах. Чтобы сберечь деньги, они покупают места в самолете по безбагажному тарифу или берут рейс с пересадками.