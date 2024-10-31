Стало известно, на что россияне больше всего тратят деньги

Торговая сеть «ВкусВилл» перестала торговать продукцией Можайского кондитерского дома (МКД) после появившихся в сети видео и фото с якобы производства, на которых царит хаос и антисанитария. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы», - написали во «ВкуссВилле» отметив, что все товары убрали с полок.

В сети объяснили, что МКД постоянно проходил контроль качества.

Как отметили в РБК , торговая сеть «Перекресток», которая является владельцем X5 Group и «Вкусвилл» сняла с продажи пирожные «Картошка», выпускаемые МКД.

Кадры с якобы производства «Можайского кондитерского дома» опубликовал Telegram-канал Baza. На них видно, что сахар с мукой небрежно лежат на полу в рваных пакетах, сырье вроде бананов и кексов в неподобающем состоянии.

Ранее Роспотребнадзор приостановил деятельность кондитерской фабрики «Сокол» из-за нарушений, которые обнаружили во время проверки. Состояние помещений и технологического оборудования оказалось неудовлетворительным.