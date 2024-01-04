Стало известно, куда пропал ведущий «России 1» Сергей Брилев

С 1995 года Брилев работал специальным корреспондентом на телеканале «Россия 1». За свои репортажи в горящих точках он получил премию ТЭФИ. В 1996 году журналист стал главой бюро телеканала в Лондоне, а в 2001 году вернулся в Москву и вел передачу «Вести». До марта 2022 года Брилев занимал должность замдиректора телеканала.

После начала СВО Брилев уволился с этого поста и заявил, что хочет делать свои репортажи, а не вычитывать чужие. Поэтому ему больше незачем носить титул замдиректора «России 1».

Телеведущий находится под санкциями Великобритании, Украины, Австралии и Канады. После увольнения с российского телевидения он отправился в Бразилию, Эквадор, Боливию, Аргентину, Парагвай и Уругвай, где снимал репортажи.

Сейчас журналист возглавляет ассоциацию международной премии в области энергетики «Глобальная энергия» и живет в Аргентине. Он все еще сотрудничает с «Россией 1» и даже появился в эфире с репортажем. В мае 2023 года он перенес операцию и прошел долгий восстановительный период.