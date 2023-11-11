Стало известно, куда исчезла звезда «Сватов» Артемьева

По информации источника, Артемьева по-прежнему играет в театре, как и в кино. Летом 2021 года в СМИ появилась информация, что она завершила карьеру, однако это оказалось фейком.

В 2022 году артистка принимали участие в картинах «Пианистка» и «Артек. Большое путешествие», а в 2023 году свет увидела картина «Яга» с ее участием.

О личной жизни Артемьевой на данный момент ничего не известно. Ранее она была замужем за актером Сергеем Парфеновым.

Народный артист России Анатолий Васильев признавался, что ему было неприятно из-за отношения Артемьевой к своим поклонникам. Он отметил, что артистка «шарахала людей» , из-за чего ему становилось неудобно находиться рядом.