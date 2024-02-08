Стало известно, кто в США больше всего ждет интервью с Путиным

Эксперт допустил, что некоторые сторонники Республиканской партии изменят отношение к российскому лидеру после просмотра его беседы с Карлсоном.

«Интервью имеет огромное значение для республиканцев. Карлсон не только их сторонник, но и возможный кандидат в вице-президенты в случае победы Трампа на выборах», - отметил Лидовской.

По его словам, республиканцы рвутся к власти и ненавидят действующего президента США Джо Байдена. Для них Путин скорее единомышленник, так как Россия выступает против глобализма и либерального фашизма.

В Соединенных Штатах не имеют представления о том, что происходит в России, так как в стране блокируют любую информацию, излагающую позицию российской стороны - так Карлсон обосновал необходимость интервью с Путиным.

Американский журналист вылетел из России ночью после интервью. Лайнер отправился из столицы в 04:15 по московскому времени.