Стало известно, кто в России получает самые низкие зарплаты

«Самый скромный доход сегодня предлагают дворникам (32,6 тысячи рублей) - в 2,3 раза ниже среднего по стране, уборщикам (37,3 тысячи рублей) - в два раза ниже среднего по стране», - свидетельствуют статистические данные.

Няням и воспитателям платят 40,5 тысячи рублей, учителя получают 41,9 тысячи рублей, отметили аналитики сервиса. В топ-25 самых низкооплачиваемых профессий также попали артисты, психологи, охранники и кассиры. Их доход не превышает 49 тысяч рублей.

Самыми недооцененными профессиями на рынке труда россияне считают учителей, врачей и медсестер, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Каждый 11-й респондент назвал недооцененным труд инженеров, около 6% россиян считают слишком низкими зарплаты у дворников и уборщиков.