Стало известно, кто в России хочет получать самую большую зарплату

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«Наиболее высокую зарплату мечты назвали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет - 211 тысяч рублей. Среди женщин самый высокий доход называли респонденты в возрасте от 25 до 34 лет - 183 тысячи рублей», - следует из опроса.

Аналитики сервиса подчеркивают большую разницу в представлениях об идеальном доходе у мужчин и женщин, она составила 28 тысяч рублей. Наименьший доход назвали женщины до 24 лет, они хотели бы зарабатывать 140 тысяч рублей. Минимальная зарплата мечты у мужчин - 182 тысячи рублей.

«Интересно, что зарплата мечты не отличается у специалистов в возрасте от 19 до 24 лет, а также старше 45 лет», - говорится в опросе.

Профессор Людмила Ружанская спрогнозировала рост зарплат сотрудниц с квалификацией. Эксперт объяснила это дефицитом квалифицированных кадров, в том числе среди мужчин.

Самые высокие зарплатные ожидания - у мужчин от 35 до 40 лет, показал опрос сервиса «Работа.ру». Российские мужчины хотели бы получать 211 тысяч рублей в месяц.