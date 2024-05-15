Стало известно, кто станет новым главой сети «Магнит»

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«Магнит» <…> объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу», - сказано в публикации.

Срок полномочий нового главы - три года. Полномочия его предшественницы Анны Мелешиной прекратятся досрочно с 16 мая.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Александр Поветкин вступил на пост заместителя губернатора Вологодской области. Бывший спортсмен будет отвечать за патриотическое воспитание молодежи.