Стало известно, кто стал новым главным раввином Москвы

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«Новый главный раввин МЕРО Йосеф Каменецкий приехал из Израиля, но раньше уже работал в Москве», - сказано в публикации.

Ранее лидер РФ Владимир Путин в своем поздравлении российских евреев с праздником Песах заявил, что еврейская община вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного диалога и заботится о сохранении духовно-нравственных ценностей.

Глава государства отметил, что община активно участвует в благотворительности, воспитании и просвещении молодежи, а также в делах милосердия. Песах является символом торжества идеалов добра и справедливости.