14 мая 2024, 05:22

Стало известно, кто стал новым главным раввином Москвы

РИА «Новости»
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Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), он приехал из Израиля, однако ранее уже жил и работал в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЕРО.

«Новый главный раввин МЕРО Йосеф Каменецкий приехал из Израиля, но раньше уже работал в Москве», - сказано в публикации.

Ранее лидер РФ Владимир Путин в своем поздравлении российских евреев с праздником Песах заявил, что еврейская община вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного диалога и заботится о сохранении духовно-нравственных ценностей.

Глава государства отметил, что община активно участвует в благотворительности, воспитании и просвещении молодежи, а также в делах милосердия. Песах является символом торжества идеалов добра и справедливости.

Религия Владимир Путин Москва
14 мая 2024, 03:59
Мошенники придумали новую схему для «развода» пенсионеров
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники разработали новую схему хищения личных данных и денежных средств у пенсионеров. Об этом сообщил Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России «Вестник Киберполиции России».

Аферисты во время звонка представляются сотрудниками социального фонда и предлагают своим «клиентам» сделать «перерасчет пенсии» для ее повышения.

В ходе этих манипуляций они просят озвучить код из SMS-сообщения, поступившего на телефон жертвы. В результате злоумышленники получают доступ к порталу «Госуслуги» или мобильному банку, что чревато не только компрометацией учетной записи, но и потерей денежных средств.

Правоохранители напомнили, что сотрудники социального фонда не звонят гражданам с просьбой продиктовать какие-либо коды из SMS-сообщения.

В Москве 76-летний местный житель стал жертвой мошенников и потерял 15,4 миллиона рублей. Мужчину убедили в необходимости «задекларировать» все его накопления.

Для этого он должен был передать все деньги курьерам, которые отвезут их в банк, а после оформления документов якобы вернут сбережения обратно.

Банки Пенсионеры Мошенничество Россия Деньги
13 мая 2024, 16:58
Журналистку Кеворкову внесли в список террористов и экстремистов
РИА «Новости»
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Журналистку Надежду Кеворкову* внесли в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

«Физические лица: <…> Кеворкова Надежда Витальевна*», - следует из списка.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал журналистку на два месяца. Ее обвинили в оправдании терроризма.

Некоторые российские общественные деятели поручились за Кеворкову*. В их числе были писатель Александр Проханов и юрист Екатерина Гордон.

До заседания суда журналистка находилась в изоляторе временного содержания. Она не признала свою вину.

*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

Суд Терроризм Журналистика Москва
13 мая 2024, 16:56
Хуснуллин предложил привязать условия по семейной ипотеке к количеству детей
РИА «Новости»
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Власти уже приняли решение о продлении программы по семейной ипотеке, но в ней могут появиться новые условия. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Марат Хуснуллин во время выступления в Государственной думе.

По его словам, семейная ипотека будет распространяться на семьи с детьми младше шести лет. Хуснуллин отметил, что дополнительные меры поддержки в рамках программы могут привязать к числу детей.

«Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях - как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии», - подчеркнул он.

Ранее исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин указал на необходимость продления программы маткапитала до 2030 года. Он также предложил запустить новый национальный проект «Семья».

Дети Семья Ипотека Правительство РФ
13 мая 2024, 15:10
Помогавших спасать людей из тонувшего в Мойке автобуса наградили
Пресс-служба МЧС
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Знаки отличия «За доблесть в спасении» получили 15 человек, которые помогали спасать пассажиров из тонущего в Мойке автобуса. Награды самоотверженным людям вручил губернатор Петербурга Александр Беглов в Смольном, сообщил 78.ru.

«Я хочу сказать вам слова благодарности и вам мой низкий поклон», - произнес Беглов.

Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку с Поцелуева моста 10 мая. Водитель объяснял, что не справился с управлением на этом участке дороги. По последней информации, жертвами ЧП стали семь человек. Один из погибших - профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова Алексей Храмов.

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал до 9 июля мужчину, который был за рулем рухнувшего в реку Мойку автобуса. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

После против водителя начали еще одно уголовное производство. Выяснилось, что мужчина поставил на учет в своей квартире не менее 10 мигрантов.

Санкт-Петербург Суд Автобусы Мужчины Водители Реки

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