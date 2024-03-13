Стало известно, кто из звезд не поет под фонограмму

«Живи сейчас Иосиф Кобзон, назвал бы его в первую очередь, это старая школа, ответственность перед зрителем, никакой халтуры даже во время трехчасового концерта», - заявил Бабичев.

Критик подчеркнул, что видит профессионализм и мастерство таких исполнителей, как Олег Газмановов, Сосо Павлиашвили, Алексей Чумаков и Леонид Агутин. Он также включил в список Сергея Лазарева и Лолиту.

Однако музыкальный специалист уточнил, что некоторые из этих исполнителей все же могут прибегать к небольшим махинациям: например, работать в дабл или исполнять одну песню под фонограмму, чтобы успеть дать связкам отдохнуть.

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