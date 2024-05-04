Стало известно, кому увеличат пенсии в 2024 году

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Благодатный огонь доставили на самолете в столицу, он приземлился в аэропорту Внуково-3. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.

«Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3», - сказано в публикации.

Чудо схождения Благодатного огня случается перед праздником Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году Пасха пройдет 5 мая. Огонь разгорается в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В ходе пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя. Также лампады с Благодатным огнем получат представители приходов в 15 столичных храмах