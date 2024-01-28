Стало известно, кому из россиян могут повысить пенсии

Министерство труда уже разработало законопроект, который предлагает исключить пенсионеров-самозанятых из числа работающих, отметил юрист. Поправки внесут в статью 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Если их примут, то эта категория россиян также сможет получать пособия по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или за нетрудоспособными людьми.

«Принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства», - заявил Соловьев.

Основная индексация страховых пенсий прошла с 1 января, но в феврале для некоторых россиян тоже увеличат ежемесячные денежные выплаты. Среди них: льготники, Герои России, инвалиды войны, ветераны Великой отечественной войны. Индексация возможна в пределах 7,4-7,5%.