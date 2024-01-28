28 января 2024, 12:46

Стало известно, кому из россиян могут повысить пенсии

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Самозанятых пожилых людей, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из категории работающих. Как объяснил агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев, это позволит индексировать им выплаты.

Министерство труда уже разработало законопроект, который предлагает исключить пенсионеров-самозанятых из числа работающих, отметил юрист. Поправки внесут в статью 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Если их примут, то эта категория россиян также сможет получать пособия по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или за нетрудоспособными людьми.

«Принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства», - заявил Соловьев.

Основная индексация страховых пенсий прошла с 1 января, но в феврале для некоторых россиян тоже увеличат ежемесячные денежные выплаты. Среди них: льготники, Герои России, инвалиды войны, ветераны Великой отечественной войны. Индексация возможна в пределах 7,4-7,5%.

Пенсия Выплаты в России Россия Инвалиды Самозанятые
28 января 2024, 12:20
Скульптуры львов исчезли с Дворцовой пристани в Петербурге
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Скульптуры самых узнаваемых львов в Санкт-Петербурге забрали с Дворцовой пристани на реставрацию. Вандалы испортили монументы, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры (ГМГС).

«Львы с Адмиралтейской набережной были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую», - рассказали в культурном учреждении.

Специалистам предстоит восстановить скульптуры. Помимо львов, в мастерскую забрали чугунные постаменты, на которых они стояли.

В последний раз львов реставрировали в сентябре 2022 года. Самый серьезный вред скульптурам наносят люди, так как львы выполнены из листовой меди и не имеют каркаса. «Хищники» не рассчитаны на нагрузки, которым подвергаются из-за желающих посидеть на спинах скульптур.

Ранее сотрудники Александровского дворца в Царском селе нашли среди завалов голову атланта , которой более 200 лет. Предмет решили отправить в Екатерининский дворец. Фигура атланта серьезно пострадала во время немецкой оккупации.

Санкт-Петербург Музеи Реставрация
28 января 2024, 10:44
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в феврале
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Ряд социальных выплат проиндексируют, соответствующий закон вступит в силу в феврале. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что с 1 февраля увеличится размер материнского капитала. По его словам, более 40 пособий и компенсаций проиндексируют на 7,4%.

«Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей - на второго», - объявил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что обеспечение социальных обязательств является одним из приоритетов государства. Федеральный бюджет предусмотрел расходы на социальные выплаты, отметил он. Володин также предупредил, что в феврале начнет действовать закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул важность многодетных семей для России. По его мнению, они играют огромную роль в сохранении традиционных ценностей. Российский лидер напомнил, что поддержка семей является одной из важнейших задач государства.

Законы Госдума РФ Семья
28 января 2024, 02:02
Магнитная буря красного уровня накрыла Землю
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Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 27 января. Ей присвоили красный уровень магнитной опасности, об этом сообщил ЦПК Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По данным метеорологической службы, мощность геомагнитных волн достигнет четырех баллов, потом она уменьшится до трех баллов. Вспышки на солнце продолжатся до 30 января.

Метеозависимых людей предупредили о возможных недомоганиях - тошноте, мигрени, апатии или обострении хронических заболеваний. В этот период лучше воздержаться от физических и умственных занятий, требующих максимальной концентрации.

Ранее астрофизик предупредил об умеренной магнитной буре, которая должна начаться 23 января. По прогнозам, мощность не должна превышать трех баллов.

Генпрокуратура РФ Исследования Магнитные бури Солнце
27 января 2024, 23:20
Праздничный салют запустили в Петербурге в День снятия блокады
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В честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Петербурге запустили артиллерийский салют. Мероприятие провели рядом с Петропавловской крепостью.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Из-за осады скончались более одного миллиона ленинградцев. Нацисты стянулись вокруг города, прорвать их кольцо получилось с шестой попытки, с помощью операции «Искра».

Единственным путем для доставления продовольствия в город оказалась Дорога жизни. Ее проложили по льду Ладоги.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что судьба Ленинграда, его мужество и борьба навсегда будут одной из самых трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. По его словам, в стране никогда не предадут память и подвиг отцов, дедов и прадедов, прошедших жертвенный путь к Великой Победе.

Россия История Блокада Ленинграда

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