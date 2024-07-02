Стало известно, когда в Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ

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«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам в форме экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», - отметила она.

Единый госэкзамен могут отменить в российских школах с 2025 года. Это предполагает законопроект, подготовленный тремя фракциями - ЛДПР, КПРФ и СПЗП. Согласно документу, вместо единого госэкзамена партии предложили вернуть традиционную итоговую аттестацию.

Авторы инициативы обратили внимание, что из-за ЕГЭ ежегодно растет число суицидов среди подростков. Также парламентарии считают, что на едином экзамене работает «память школьника, а не мышление».