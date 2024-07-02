02 июля 2024, 03:59

Стало известно, когда в Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ

РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы запланировали на октябрь рассмотрение в первом чтении законопроекта об отмене ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» рассказала первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам в форме экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», - отметила она.

Единый госэкзамен могут отменить в российских школах с 2025 года. Это предполагает законопроект, подготовленный тремя фракциями - ЛДПР, КПРФ и СПЗП. Согласно документу, вместо единого госэкзамена партии предложили вернуть традиционную итоговую аттестацию.

Авторы инициативы обратили внимание, что из-за ЕГЭ ежегодно растет число суицидов среди подростков. Также парламентарии считают, что на едином экзамене работает «память школьника, а не мышление».

ЕГЭ Школы Госдума РФ Школьники Экзамены
02 июля 2024, 03:07
В Москве закрыли еще один цех «Кухни на районе» после вспышки ботулизма
РИА «Новости»
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В Москве приостановили на 90 суток работу еще одного цеха «Кухни на районе» после вспышки ботулизма из-за продукции компании. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Москвы.

Территорию цеха на юго-западе Москвы проверил Роспотребнадзор. Там, в том числе, производили салат из фасоли «Лобио», заразивший ботулизмом сотни клиентов компании. Сотрудники цеха не предоставили инспекторам документы, подтверждающие качество и безопасность изготавливаемой и реализуемой пищевой продукции.

«Помещения цехов и технологическое оборудование содержатся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии (уборка и дезинфекция помещений и оборудования надлежащим образом не проводилась, напольное покрытие загрязнено во всех цехах, на технологическом оборудовании следы грязи и жира) и другие», - добавили в ФССП.

По данным ведомства, суд признал компанию виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и постановил приостановить деятельность на 90 суток.

Судебные приставы опечатали помещения цеха. В случае нарушения постановления суда руководству компании грозит уголовная ответственность.

Более 300 человек по всей России попали в больницы из-за ботулизма. Все они заразились опасной болезнью, заказав в службе доставки салат «Лобио» с фасолью. По информации на пятницу, 28 июня, в больницах оставались более 100 заразившихся. Один из пострадавших - 21-летний студент - умер от ботулизма.

Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
02 июля 2024, 01:51
В России подорожает крепкий алкоголь
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С 1 июля в России повысили минимальные розничные цены на водку, а также ряд других крепких алкогольных напитков. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, минимальная цена на полулитровую бутылку водки выросла с 281 рубля до 299 рублей. Минимальная стоимость коньяка теперь будет 556 рублей вместо 517, а бренди - 403 рубля вместо 375.

В Министерстве финансов повышение минимальных цен на крепкий алкоголь связали с инфляцией, подорожанием акцизов на алкоголь содержанием спирта свыше 9%, ростом затрат при производстве алкогольной продукции, курсом доллара и стоимостью логистических услуг.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал 360.ru, что обычные потребители не почувствуют роста цен на водку. По словам эксперта, фактический рост цен на крепкий алкоголь произошел еще в январе прошлого года после подорожания акцизов.

Шапкин добавил, что цена на спиртосодержащие напитки в России помогает регулировать их потребление. По его словам, без акцизов и НДС бутылка водки стоила бы 100 рублей, и граждане пили бы больше.

Алкоголь Россия Продукты
02 июля 2024, 00:45
В Госдуме рассказали о переходе на шестидневную рабочую неделю
РИА «Новости»
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Шестидневная рабочая неделя противоречит Трудовому кодексу России, поэтому в нашей стране ее никогда не введут. Об этом сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью Lenta.ru.

«Мы идем последовательно в направлении прогресса, и ни в коем случае не допускаем применения агрессивных мер. В Трудовом кодексе у нас также четко прописано, что ухудшение условий труда работающих граждан не допускается», - заявила парламентарий.

Ранее министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков категорично высказался о перспективах увеличения трудовой недели. По его словам шестидневки в России не будет. При этом существующее трудовой законодательство позволяет выстроить удобный график. А за сверхурочную работу в выходные и праздники работодатель должен заплатить больше, чем за обычный трудовой день.

А вот в Греции власти разрешили компаниям вводить для сотрудников шестидневную рабочую неделю с компенсацией зарплаты.

Праздники Депутаты Россия Работа
01 июля 2024, 22:18
Тело мультипликатора Вершининой нашли в квартире в Москве
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Известная художница-мультипликатор Елена Вершинина умерла на 100-м году жизни в Москве. Тело женщины обнаружили 30 июня в ее квартире, сообщил Пятый канал.

По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. По данному факту проводят проверку.

Вершинина участвовала в создании более 60 мультфильмов, среди которых «Крошка Енот», «Приключения Мюнхгаузена», «Кентервильское привидение», «Три толстяка» и многих других.

Художница родилась в 1924 году в семье главного маршала авиации СССР и героя Великой Отечественной войны Константина Вершинина.

Она училась в Московском художественном училище памяти 1905 года, а также закончила курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». Там Вершинина работала до 1979 года.

Женщины Союзмультфильм Москва

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