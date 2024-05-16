Стало известно, когда многим россиянам вернут двойную индексацию пенсий

По его словам, согласно конституционным правилам, индексацию пенсионных выплат с учетом инфляции будут проводить не реже двух раз за год, однако власти могут вводить дополнительные индексации. Дважды в год пенсии повышали до 2019-го, потом в связи с реформами индексацию начали проводить только один раз - с 1 января. Начиная с 2025 года январскую индексацию отменят.

«Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по ее окончательной корректировке с 1 апреля», - сказал эксперт.

Ранее стало известно, что телефонные аферисты придумали новый способ кражи денег и конфиденциальных данных у пенсионеров. Мошенники звонят жертвам, представляются сотрудниками социального фонда и предлагают «перерасчет пенсии» якобы для ее повышения.