16 мая 2024, 04:48

Стало известно, когда многим россиянам вернут двойную индексацию пенсий

РИА «Новости»
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Неработающие пенсионеры будут получать индексацию выплат два раза за год, начиная с 2025 года. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, согласно конституционным правилам, индексацию пенсионных выплат с учетом инфляции будут проводить не реже двух раз за год, однако власти могут вводить дополнительные индексации. Дважды в год пенсии повышали до 2019-го, потом в связи с реформами индексацию начали проводить только один раз - с 1 января. Начиная с 2025 года январскую индексацию отменят.

«Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по ее окончательной корректировке с 1 апреля», - сказал эксперт.

Ранее стало известно, что телефонные аферисты придумали новый способ кражи денег и конфиденциальных данных у пенсионеров. Мошенники звонят жертвам, представляются сотрудниками социального фонда и предлагают «перерасчет пенсии» якобы для ее повышения.

Пенсия Пенсионеры Деньги
16 мая 2024, 04:50
Оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ начнут монтировать в июне
Freepik
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В июне начнут монтировать ключевое оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ — это первая в мире трансграничная канатная дорога, ее проведут между Россией и Китаем. Об этом заявил губернатор Приамурья Василий Орлов в Telegram-канале.

«Строительство канатной дороги Благовещенск–Хэйхэ идет хорошими темпами. Уже в июне на площадке начнется монтаж главного оборудования - системы приводов, противовесов, барабанов, канатов и кабины», - написал он.

По словам Орлова, в сердце терминала механизмы удержат два пилона высотой 21 метр. Также построят линейную опору, основные детали для которой уже доставили на площадку.

«Строители трудятся круглосуточно, и вскоре Россию и Китай свяжет новая дорога дружбы», - подытожил Орлов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что у РФ и КНР беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства. Глава государства отметил, что именно из-за этого он выбрал Китай в качестве первой страны для посещения после инаугурации.

В июне начнут монтировать ключевое оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ - это первая в мире трансграничная канатная дорога, ее проведут между Россией и Китаем. Об этом заявил губернатор Приамурья Василий Орлов в Telegram-канале.

Строительство Дороги Международные отношения Россия Китай
16 мая 2024, 00:21
В России рассмотрят законопроект о дополнительной защите прав работников
РИА «Новости»
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Российские сенаторы и депутаты Госдумы внесли законопроект, направленный на дополнительную защиту прав работников. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Авторами инициативы выступили сенаторы Инна Святенко, Андрей Турчак, Андрей Клишас и Дарья Лантратова во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, а также парламентарии.

Законопроект предполагает ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней для инвалидов и необходимость сформировать в субъектах межведомственные комиссии для борьбы с просроченной задолженностью по заработной плате.

Согласно документу, устанавливается дополнительный госконтроль за исполнением соглашений в рамках трудовых договоров, а также уточняется процедура временной приостановки трудового договора в случае приостановки работы предприятия.

В апреле 2024 года в России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Авторами идеи стали депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду».

Депутаты Россия Работа Зарплаты Инвалиды
15 мая 2024, 23:37
Стало известно о месте и времени прощания с журналистом Кононенко
РИА «Новости»
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Прощание с журналистом Максимом Кононенко пройдет 17 мая в Троицке. Об этом сообщили «ВестиFM».

Отпевание состоится в 12:00 в храме Живоначальной Троицы, расположенном на улице Солнечная, дом 1. Похороны Кононенко пройдут на кладбище в Губцеве. Авторы публикации назвали Кононенко «замечательным журналистом».

Врачи более суток боролись за жизнь Кононенко, которого госпитализировали в Научно-клинический центр в Троицке в понедельник, 13 мая. Пациент умер от внутреннего кровоизлияния.

По словам журналистки Олеси Рябцевой, Кононенко был очень талантливым и хорошим человеком , «невообразимо принципиальным». На него всегда можно было положиться, отметила она.

Прощание с журналистом Максимом Кононенко пройдет 17 мая в Троицке. Об этом сообщили « ВестиFM».

Журналистика Россия
15 мая 2024, 21:51
Стало известно, кто станет новым главой сети «Магнит»
РИА «Новости»
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Бывший топ-менеджер «Русагро» Евгений Случевский с 17 мая станет главой сети продуктовых магазинов «Магнит». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Магнит» <…> объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу», - сказано в публикации.

Срок полномочий нового главы - три года. Полномочия его предшественницы Анны Мелешиной прекратятся досрочно с 16 мая.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Александр Поветкин вступил на пост заместителя губернатора Вологодской области. Бывший спортсмен будет отвечать за патриотическое воспитание молодежи.

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