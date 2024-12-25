25 декабря 2024, 14:24

Стало известно, какие подарки российские дети хотят получить на Новый год

Global Look Press
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На Новый год дети в России больше всего хотят получить в подарок игрушку. Об этом по итогам проведенного исследования рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

В опросе на тему «Что просил ваш ребенок в качестве подарка?» игрушки оказались самой популярной категорией (44%). На втором месте расположились различные гаджеты и электроника - 25% участников ответили, что их дети хотели получить технику в качестве желаемого подарка.

Популярность предметов одежды, костюмов и нарядов составляет 14%, канцелярских товаров и наборов для художественного творчества - 13%, велосипедов, санок, гироскутеров, скейтов и других средств передвижения - 13%, а настольных игр - 12%. Две последние категории товаров пользуются примерно одинаковым спросом.

Каждый десятый респондент отметил детскую косметику в качестве подарка на Новый год, а также равное количество опрошенных выбрали вариант «другое».

Наименее популярными подарками для российских детей оказались предметы интерьера и декора, наборы для рукоделия, спортивные товары, книги и музыкальные инструменты. За каждую категорию проголосовали менее 7% опрошенных.

Интересно, что игрушки являются самым популярным подарком на Новый год у детей Сибирского федерального округа - их выбирают 68% опрошенных. В то же время в регионах Северного Кавказа игрушки оказались менее популярными, чем одежда, наряды и костюмы.

В опросе Центра исследований РВБ приняли участие почти 1700 родителей, проживающих как в городах-миллионниках, так и в других регионах страны. У всех респондентов есть хотя бы один ребенок в возрасте до 10 лет.

Ранее стало известно, что большинство россиян ставят елку за неделю до новогодней ночи. При этом 75% опрошенных выбирают искусственное дерево для украшения дома, а 25% предпочитают настоящее. Что касается украшений, то многие бережно хранят раритетные новогодние игрушки, оставшиеся с прошлых праздников.

Исследования Книги Одежда Дети Гаджеты Опросы Россия Новый год
25 декабря 2024, 12:26
Автоэксперт Хайцеэр: снизить расход топлива поможет плавное движение машины
Pxhere
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Снизить расход топлива в автомобиле можно, избегая резкого ускорения и торможения. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр «Москве 24».

Чем более плавно вы будете ехать, тем меньше будет расходоваться бензин, отметил специалист.

«Есть скоростные режимы, на которых расход топлива ниже. По городу лучше ехать плавно от 50 до 70 километров в час, на трассе - от 90 до 110», - объяснил Хайцеэр.

Также по возможности лучше не перевозить габаритные грузы, так как большой вес увеличивает расход топлива. Кроме того, рекомендуется объезжать заторы на дорогах, добавил эксперт.

Бензин Машины
25 декабря 2024, 10:06
Почти 20% россиян назвали корпоративы бесполезными
Freepik
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Примерно 19% россиян считают корпоративы бесполезными. Такой результат показало исследование платформы «Работа России», сообщило РИА «Новости».

Исходя из данных, 42% россиян назвали корпоративные мероприятия укрепляющими командный дух, а 25% увидели в корпоративах возможность расслабиться.

«Тем не менее не все разделяют это мнение. Например, 19% россиян не видят в корпоративах никакой пользы, а 9% воспринимают их скорее как награду за упорный труд», - сказано в исследовании.

Также 5% уверены, что корпоративная деятельность повышает лояльность работников.

Ранее опрос hh.ru показал, что четверть россиян испортили отношения с коллегами после новогодних корпоративов. Чаще всего это было связано с чрезмерным употреблением спиртного. У некоторых респондентов были случаи, когда в ходе конфликтов начиналась драка.

Исследования Опросы Россия Работа
25 декабря 2024, 08:28
Проект о периоде охлаждения для кредитов рассмотрят в ГД в приоритетном порядке
РИА «Новости»
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Чтобы оградить россиян от мошенников, в России разработали и внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить при выдаче кредита «период охлаждения». Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег, указал парламентарий.

Через такие схемы, по информации одного из крупнейших банков страны, в этом году у россиян похитили 250 миллиардов рублей.

«Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесен в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита „период охлаждения“, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», - подчеркнул Володин.

Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей предлагается установить этот период в размере четырех часов. Для сумм от 200 тысяч рублей - в размере 48 часов.

Это время, по словам Володина, люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости кредита, консультаций с родственниками и друзьями.

«Если появятся подозрения на действия мошенников - обратиться в полицию. Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке», - заключил он.

Банки Госдума РФ Россия Кредиты Деньги
25 декабря 2024, 01:38
Маркетплейсы обяжут продвигать российские товары
РИА «Новости»
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Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы рекомендовать клиентам российские аналоги иностранным брендам при поиске товара. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава ведомства Антон Алиханов.

«Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», - заявил Алиханов.

Новые правила хотят ввести в рамках законопроекта о «российской полке». Однако на маркетплейсах отсутствует «полочное пространство» и принципы показа товаров отличаются от обычных магазинов, отметил глава Минпромторга.

Госдума ранее выступила с инициативой, как защитить россиян от мнимых скидок. Депутаты предложили обязать магазины указывать динамику цен за три месяца до начала распродажи. Такая практика обеспечит потребителям доступ к достоверной информации и защитит их финансовые интересы, считают авторы инициативы.

Торговля Минпромторг РФ Маркетплейсы

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