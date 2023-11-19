19 ноября 2023, 03:28

Стало известно, какие подарки к Новому году получат космонавты на МКС

НАСА
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Грузовой корабль «Прогресс МС-25» доставит российским космонавтам на МКС подарки к Новому году от родных и близких. Об этом ТАСС рассказали в службе психологической поддержки российского экипажа.

«В подарочные мешочки вложены брелочки с дракончиками и сладости. Для командира российского отряда Олега Кононенко отправлен большой мешок с конфетами, сделанными персонально для него. Надеемся, что он поделится ими со всеми», - сообщили в службе.

Также «Прогресс МС-25» доставит на станцию открытки для астронавтов НАСА. Запуск грузового корабля намечен на 1 декабря.

Корабль «Прогресс МС-24» с более чем двумя тоннами груза пристыковался к МКС в августе 2023 года. На его борту было 420 литров питьевой воды, 15 435 килограммов разного оборудования, 500 килограммов топлива дозаправки и 40 килограммов сжатого азота в баллонах.

МКС Космонавты Космос Новый год
18 ноября 2023, 21:02
Первые выплаты получили 115 человек из обрушенной пятиэтажки в Астрахани
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Первые выплаты получили 115 человек, пострадавших при обрушении двух подъездов в пятиэтажке на Вокзальной площади в Астрахани. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«По моему поручению создана и работает комиссия по определению ущерба, по итогу граждане также получат финансовую поддержку», - написал он.

Людям, лишившимся жилья, предложат либо готовые квартиры, либо денежные компенсации после оценки специалистов.

Два подъезда пятиэтажного дома в Астрахани рухнули вечером 16 ноября. Большинство жильцов удалось эвакуировать, погибла одна пожилая женщина. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Привлеченные Следственным комитетом России эксперты-криминалисты приступили к расследованию.

Ранее появились фото квартиры , которая могла стать причиной обрушения дома. Трещины в фундаменте могли пойти из-за перепланировки на первом этаже. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома произошло из-за недосмотра.

Выплаты в России Обрушение дома в Астрахани
18 ноября 2023, 20:07
Богатейшая женщина России Бакальчук выступила против идеи «сначала дети, потом карьера»
РИА «Новости»
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Основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что отрицательно относится к позиции «сначала родить детей, а потом получать образование или строить карьеру». Как сообщили «Ведомости», она выступила против навязывания женщинам какой-либо концепции.

Основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что отрицательно относится к позиции «сначала родить детей, а потом получать образование или строить карьеру». Как сообщили «Ведомости» , она выступила против навязывания женщинам какой-либо концепции.

«Никому ничего нельзя навязывать. Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях - хорошо», - сказала Бакальчук.

Однако призывать женщин сначала создавать семью, а потом работать - нельзя. Богатейшая женщина России заявила, что не будет пропагандировать идею «сначала замуж и дети, а потом карьера». Бакальчук также не станет советовать и своим дочерям выходить замуж до того, как они встанут на ноги.

Предпринимательница вспомнила о том, что в 20 лет ее не взяли на работу из-за того, что работодатель посчитал, что она скоро уйдет в декрет. Бакальчук действительно забеременела, но потом основала маркетплейс Wildberries. По мнению Татьяны, женщины не должны выбирать между работой и семьей. Они вполне могут все совмещать при желании, в том числе трудиться онлайн или открыть свой бизнес.

Ранее сенатор Маргарита Павлова сделала заявление: «Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». Она отметила, что высшее образование якобы ни к чему не приводит, молодые женщины могут долго искать себя, менять профессии и терять «детородную функцию».

Идею отговаривать женщин от получения высшего образования раскритиковала депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Она подчеркнула, что России нужны грамотные и образованные женщины и напомнила Павловой, что при получении высшего образования человек не только получает профнавыки, но и развивает интеллект. Пилипенко предложила «поработать» с мужчинами и их отношением к семье для повышения демографии.

Дети Семья Женщины Россия
18 ноября 2023, 18:16
Постельное белье в России подорожало на 20%
pxhere.com
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Цены на постельное белье в России выросли на 20% из-за подорожания хлопка и дефицита тканей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в сфере торговли.

Российские производители закупают хлопок за границей, но из-за курса валют сырье стало обходиться дороже. В итоге увеличилась стоимость пряжи, тканей и красителей. Оборудование для пошива тоже обычно импортное, и все детали к нему приобретают за рубежом.

Еще одной проблемой стал дефицит тканей нужных дизайнов. В Ивановской области предприятия стали печатать собственные принты, а фирмы, которые заказывают изготовление своих узоров, должны ждать в очереди.

В России был спрос на постельное белье из Турции, но доставка выросла в цене, что повлияло на итоговую стоимость товара. Теперь комплект-полуторка из хлопка обойдется в 2000 рублей, хотя в прошлом году стоил 1700 рублей. Цена евронабора достигает 4300 рублей.

Первый зампред правительства Андрей Белоусов ранее провел заседание, которое коснулось ситуации с удорожанием социально значимых товаров. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с Минсельхозом поручили проанализировать обоснованность повышения цен на товар компаниями-производителями.

Торговля Деньги Инфляция
18 ноября 2023, 15:58
Закон не пройдет. ГК убережет бездомных собак от эвтаназии в Бурятии
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Народный хурал Бурятии принял закон, который разрешает эвтаназию бездомных животных. Зоозащитники и некоторые политики выступили против, но есть и те, кто высказался «за». Подробности — в материале «360».

Зоозащитники против В Telegram-канале «Зоозащита. ОСВВ Оренбург» принятое в республике решение назвали страшным. Авторы публикации опасаются, что закон реализуют по-другому. У активистов возник ряд вопросов: а будет ли у безнадзорных животных эта тридцатидневка, насколько гуманна эвтаназия, как будет реализовываться механизм на самом деле? В публикации добавили, что по факту принятия закона в Генпрокуратуру полетели тысячи обращений от зоозащитников. Там также отметили, что многие регионы держали вопрос об эвтаназии бездомных животных на паузе - просто чтобы не быть первыми.

Противоречие федеральному закону Решение Бурятии не пройдет как закон, так как Гражданский кодекс устанавливает срок шесть месяцев для того, чтобы находка, в том числе бездомная собака, перешла в собственность, рассказала «360» зоозащитница Анастасия Комагина. По ее словам, принятый в Бурятии закон выглядит странно.

«То есть хозяину предоставляется шесть месяцев этого срока для поиска, в том числе собаки, бесхозных животных. Там есть статья 231 Гражданского кодекса», - отметила эксперт.

О законе Согласно документу , пойманное животное без идентификационного жетона или чипа начнут помещать в пункты временного содержания на 30 дней, в течение которых ему будут искать хозяев. Собак с жетонами после трех суток в пункте временного содержания планируют передавать на 60 дней в приюты, которые могут ухаживать за питомцами за свой счет в течение неограниченного времени.

В пояснительной записке к документу уточнили, что допускается умерщвление животного, если в течение 30 дней ему не найдут нового хозяина. Эвтаназию также проведут в случае необходимости прекращения страданий питомца, наличия у него несовместимой с жизнью травмы и опасных болезней. Причиной для лишения жизни может стать нападение на человека, причинившее вред здоровью, или агрессивное поведение собаки.

Авторы инициативы считают, что законопроект поспособствует гуманному обращению с животными и поможет обеспечить безопасность людей, а также поддержать эпидемиологическое благополучие. Это позволит снизить возникающую социальную напряженность среди населения.

Мнение политолога Федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2020 года, предусматривает лишь два варианта обращения с бродячими собаками: выпуск обратно на улицу после вакцинации, стерилизации и чипирования (система ОСВВ), либо пожизненное содержание в приютах. Деньги на это нашлись лишь у Москвы, заявил волгоградский политолог Вадим Шумилин.

«Остальная Россия вынуждена жить в условиях, когда города и поселки заполняют дикие псы, сбивающиеся в стаи с десяток и более особей», - отметил он.

Снизить поголовье бродячих животных можно лишь в одном случае - если одномоментно стерилизовать 80% собак. Это невозможно на практике, подчеркнул Шумилин. Растущее число покусанных людей, истребление кошек и антисанитария вынудили власти внести поправки в федеральный закон 2020 года. Регионы наделили правом принимать собственные законы по обращению с бродячими животными. Однако изменения сформулированы таким образом, что не дают четкого ответа на вопрос, могут законы субъектов идти в разрез с федеральным.

«То есть вправе ли регионы вводить эвтаназию. Это значит, что попытка ее ввести гарантированно вызовет шквал жалоб в прокуратуру и прочие инстанции», - добавил эксперт.

Как отреагировали в Госдуме Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что оценку законности одобренного парламентом республики решения даст Генеральная прокуратура. Парламентарий уже направил в ведомство депутатский запрос.

«Сегодня больше всего обращений пришло по ситуации в Бурятии, по теме противоречия принимаемых там решений в сфере регулирования численности безнадзорных животных федеральному закону», - сообщил Бурматов.

Он напомнил, что федеральный закон дает регионам возможность принимать решения по обращению с безнадзорными животными исключительно на принципах гуманности и недопущения жестокого обращения. Бурматов пообещал обнародовать итоги прокурорской проверки закона в Бурятии.

Она добавила, что все шло к подобному решению, которое приняли в Бурятии, поскольку невозможно содержать всех бродячих животных в приютах. Однако срок в 30 дней - непредусмотрительный.

«Законопроект, скорее всего, не будет принят, потому что он противоречит федеральному закону, гражданского кодекса. <…> То есть они просто решили, что 30 дней - этого достаточно. Но законы субъектов федерации не могут противоречить в принципе тем законам, которые приняты на федеральном уровне», - подчеркнула Комагина.

Зоозащитница напомнила о праве регионов самостоятельно решать, выпускать собак из приютов или нет. В первом случае имеет смысл прививать, стерилизовать и чипировать животных. Но если их планируют усыплять, то тратить бюджетные средства на ОСВВ не имеет смысла, заключила собеседница «360».

Законы Животные Бурятия

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