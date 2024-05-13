Стало известно, какие категории россиян смогут сэкономить на оплате ЖКХ

Парламентарий отметил, что распоряжение по этому вопросу уже подготовлено и подписано по указанию президента РФ Владимира Путина.

Единственное, в нем не указали, какой перечень документов граждане должны представить на бумажном носителе в офис банка или платежного агента, а также не определен порядок использование электронных документов. Последнее отметили в Ассоциации банков России.

Депутат добавил, что от банковской комиссии полностью освободили многодетных родителей, их детей старше 18 лет, инвалидов, пенсионеров, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий.

«Нетрудно перевести это в цифровые показатели: при сумме платежа в 5000 рублей ежемесячно экономия составит не менее 600 рублей в год», - объяснил Пахомов.

При этом он подчеркнул, что этот закон направлен не против банков, а для поддержки граждан с целью справедливости.

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