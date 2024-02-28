28 февраля 2024, 08:48

Стало известно, какие документы Путин передал Такеру Карлсону

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону передал ему копии пяти исторических документов, связанные с гетманом Запорожского войска Богданом Хмельницким. Таким образом он проиллюстрировал глубокие исторические связи России и Украины. Об этом написал ТАСС.

Одно из посланий написано в адрес царя Алексея Романова, другое - третьему польскому королю Яну Казимиру. Кроме того, Путин показал Переяславский договор, согласно которому было принято решение о воссоединении Украины с Россией. Это событие произошло в 1654 году.

По данным издания, документы написаны на малороссийском наречии XVII века. Они представляют большую ценность в контексте отношения Российской империи и Малороссии.

Во время интервью Путин обратил внимание Такера на историю становления российской государственности.

По его словам, на Западе должны понять, как мыслят в России, что связывает россиян с украинцами.

Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
28 февраля 2024, 08:49
Бастрыкин сделал предупреждение сбежавшим из России звездам
РИА «Новости»
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Уехавшие из России звезды шоу-бизнеса, которые дискредитируют действия ВС РФ, при возвращении в страну, будут отвечать за свои действия по закону. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По оценке Бастрыкина, позиция таких звезд, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, куда они уехали.

«Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», - подчеркнул глава СК.

Он также выразил уверенность, что представители шоу-бизнеса занимаются дискредитацией российской армии, чтобы продолжать работать за рубежом и получать прибыль.

При этом, продолжил Бастрыкин, такие артисты отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан, которые посещали их концерты.

«Но, как известно, предателям нигде не рады», - заключил он.

СК РФ Россия Армия Шоу-бизнес
28 февраля 2024, 04:47
Россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах с помощью бутылки воды
Freepik
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Россияне могут сэкономить на оплате коммунальных услуг десятки тысяч рублей в год. Об этом рассказал заместитель генерального директора Росводоканала Оренбурга Алексей Марков в интервью aif.ru.

Для того, чтобы сэкономить коммунальных услугах, надо изменить повседневные привычки. Например, принимать душ вместо ванны и выключать кран во время чистки зубов.

Уменьшить счета за воду поможет правильная сантехника: аэраторные насадки на кран, двухкнопочный смыв для унитаза, краны с гусаком или термостатом.

«Если же сантехнику вы пока менять не собираетесь, для более экономного расхода можно положить в сливной бачок какой-то объемный тяжелый предмет, например бутылку с водой. В таком случае его объем значительно уменьшится, и воды на слив будет тратиться меньше», - добавил эксперт.

По словам Маркова, современные стиральные и посудомоечные машины используют меньше воды. Кроме того, важно следить за состоянием сантехники - протечки увеличат счета. Также надо вовремя подавать показания и проверять счетчики. В противном случае расчет будет проводиться по общедомовому счетчику, что значительно увеличит размер выплат.

Ранее москвичам рассказали, как получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Рубль ЖКХ Интервью Деньги
27 февраля 2024, 22:22
Экс-глава НПО «Космос» Черняков умер в ЦКБ Москвы
Пресс-служба МВД
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Предприниматель, изобретатель и фигурант уголовного дела о мошенничестве бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в реанимации Центральной клиническй больницы Москвы, не дожив две недели до своего 65-летия. О его уходе из жизни сообщил «Коммерсант»со ссылкой на адвокатов, которые получили информацию от родственников.

Предприниматель, изобретатель и фигурант уголовного дела о мошенничестве бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в реанимации Центральной клиническй больницы Москвы, не дожив две недели до своего 65-летия. О его уходе из жизни сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов, которые получили информацию от родственников.

Собеседники журналистов пояснили, что в конце прошлой недели Черняков попал в больницу с инсультом. Несмотря на все усилия врачей, предприниматель умер в реанимации. Похороны и церемония прощания пройдут в Центральной клинической больнице столицы в среду, 28 февраля.

Уроженец Москвы и выпускник столичного института химического машиностроения Черняков начал свою карьеру в Государственном научно-исследовательском институте химии и технологии элементоорганических соединений, на базе которого в 1991 году создал свое НПО «Космос».

Основным профилем работы компании стала реализация уникальных достижений владельца в области строительства дорог. Черняков получил 25 патентов на работу подземных трасс, многоярусных путепроводов, а также на вещества, защищающие покрытия от износа и внешней среды.

Знакомство с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым помогло НПО стать участником строительства участка Третьего транспортного кольца в районе тоннеля в Лефортове, возведении тоннельно-транспортного пересечения Сущевского вала и Шереметьевской улицы, реконструкции Ленинградского проспекта и других крупных дорожных строек города.

В 2015 против Чернякова завели уголовное дело по подозрению в хищениях при строительстве комплекса Академии дзюдо России в Звенигороде. После в деле появились обвинения в мошенничестве, связанном с кредитом БМ-банка и невыплате зарплат.

К тому времени предприниматель уже жил в Лондоне. Юристы финансовой организации добились ареста его недвижимости в ряде стран мира. Недовольный решением суда Черняков переехал в Польшу, где по запросу России в 2017 году его арестовали. Спустя два года в заключении он согласился на добровольную экстрадицию.

Преследование по уголовным делам прекратили в связи с истечением срока давности. Полной реабилитации защитники предпринимателя добиться не успели.

Уголовное дело Строительство Россия Бизнес
27 февраля 2024, 21:44
Главу узбекского землячества Баратова внесли в список террористов и экстремистов
РИА «Новости»
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Усмана Баратова, арестованного главу узбетского землячества «Ватандош», внесли в перечень террористов и экстремистов. Информацию об этом разместили на сайте Росфинмониторинга.

В январе Баратов распространил в социальных сетях оскорбительную запись в отношении участников спецоперации на Украине. Пост заметили военкоры и обратились в Следственный комитет с просьбой отреагировать на действия автора. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оскорбления бойцов.

Замоскворецкий суд Москвы отправил Баратова под стражу на два месяца. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. Сторона защиты попыталась обжаловать это решение, но в феврале Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу.

На фоне скандала представители узбекской диаспоры в Москве заявили, что Баратов не имеет к ним никакого отношения.

Уголовное дело Терроризм Военные Экстремизм Узбекистан Следственный комитет России Москва

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