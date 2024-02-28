Стало известно, какие документы Путин передал Такеру Карлсону

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Одно из посланий написано в адрес царя Алексея Романова, другое - третьему польскому королю Яну Казимиру. Кроме того, Путин показал Переяславский договор, согласно которому было принято решение о воссоединении Украины с Россией. Это событие произошло в 1654 году.

По данным издания, документы написаны на малороссийском наречии XVII века. Они представляют большую ценность в контексте отношения Российской империи и Малороссии.

Во время интервью Путин обратил внимание Такера на историю становления российской государственности.

По его словам, на Западе должны понять, как мыслят в России, что связывает россиян с украинцами.