Стало известно, как выживали пропавшие в свердловском лесу дети

Глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых отметил, что дети вели себя в лесу очень спокойно.

«Звать кого-то на помощь сил у них уже не было, тем более сильно покусали комары. Питались чем могли, в том числе перепелиными яйцами, которые обнаружили в лесу. Ночью спали вместе со своими собаками, которые их согревали», - рассказал он.

Детей обнаружили четверо работников службы безопасности областного предприятия РМК: Виктор Крылов, Вадим Хасанов, Игорь Греков и Евгений Садритдинов.

«Ранним утром в субботу поисковики на квадроциклах отправились на патрулирование. Каждые 200 метров они останавливались и кричали, чтобы привлечь внимание детей», - добавил Горелых.

Девочка 11 лет и мальчик 13 лет потерялись 4 июня , когда отправились на рыбалку на реку Липку.