Стало известно, как россияне будут работать и отдыхать в 2025 году

Согласно календарю, в честь Дня защитника Отечества жители России будут отдыхать два дня - уик-энд 22 и 23 февраля. Международный женский день тоже выпал на субботу и воскресенье, в перечне выходных 8 и 9 марта.

Праздник весны и труда продлятся до 4 мая. Также с 8 по 11 мая в России будут отмечать юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Выходными днями в честь Дня России станут с 12, 13, 14 и 15 июня. Также россияне смогут отдохнуть в День народного единства - с 2 по 4 ноября.

Ранее психолог Инна Паустовская дала советы, как эффективнее отдохнуть перед трудовыми буднями. Она рекомендовала проводить как можно меньше времени в соцсетях и стараться не заходить на маркетплейсы.

Семейный системный психолог Оксана Борщенко рассказала Ura.ru , что полезно распланировать свои выходные, чтобы испытывать меньше стресса. По ее словам, следует не перегружать себя обильной пищей, напитками и общением.