02 декабря 2024, 05:53

Стало известно, как мошенники используют «Черную пятницу» для взлома аккаунтов в Telegram

Unsplash
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Период распродаж в конце ноября мошенники используют для фишинговых атак на аккаунты россиян в Telegram. Об этом РИА «Новости» рассказали в «Билайне».

Злоумышленники заранее публикуют в сети объявления, устанавливая на заявленный товар высокие скидки. Затем аферисты устраивают массовую рассылку и ждут, пока с ними свяжутся заинтересованные фиктивным предложением россияне.

Здесь начинается следующий этап преступной схемы. Ее автор уверяет потенциального покупателя, что именно такой товар раскупили. Вместо него предлагают более дешевый аналог с хорошими характеристиками. Ссылку на него мошенник пересылает Telegram.

Перейти на карточку товара у россиянина не получится. Скорее всего, уже на этом этапе, после клика на ссылку, его аккаунт взломают.

Ранее мошенники прикинулись «маркетплейсами» перед «черной пятницей».

Telegram Мошенничество Магазины
01 декабря 2024, 08:55
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с открытками в мессенджерах
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Мошенники часто рассылают открытки с расширением gift и уменьшенные изображения, которые содержат вредоносный код. Он загружается в устройства, что позволяет злоумышленникам собирать персональные данные пользователей. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Храпунова отметила, что мошенники часто используют в своих схемах рассылки в мессенджерах: это могут быть сообщения с вредоносными ссылками, сфабрикованным текстом, а также с вложениями в виде фото или картинок.

«Многие обмениваются практически ежедневно картинками - открытками с расширением gift. При нажатии картинка „оживает“, становится красочной с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», - сообщила она.

Также стоит быть осторожными с изображениями уменьшенного размера, которые необходимо увеличивать, чтобы увидеть, что на них. Просмотр такой картинки может привести к переходу на фишинговый сайт, который автоматически собирает персональные данные пользователя, а тот даже не заметит этого.

Это уже не первый способ мошенничества с помощью изображений. Чтобы получить доступ к личным данным пользователей Telegram, злоумышленники могут отправлять им сообщения с вопросом «Это ты на фото?» и прикреплять файл с вредоносной программой.

Ранее Россиян предупредили о новых многоэтапных схемах телефонного обмана. Мошенники звонят от имени сотового оператора, просят сообщить код из SMS и используют его для доступа к вашему личному кабинету на портале «Госуслуги». Затем жертве поступает звонок от «лжепомощника», который представляется сотрудником «Госуслуг». Он предлагает обезопасить средства, переведя их на «защищенные» счета.

Мессенджеры Фото Мошенничество Госуслуги
01 декабря 2024, 01:56
Стала известна сумма материнского капитала в 2025 году
РИА «Новости»
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Индексация материнского капитала в России запланирована на 1 февраля 2025 года. После перерасчета выплаты на первого ребенка вырастут до 676 398 рублей, сообщило РИА «Новости».

Сумму выплат на второго ребенка с того же момента поднимут до 893 835 рублей. Согласно федеральному закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год, индексация маткапитала составит 7,3% с учетом роста цен за прошлый год.

В ближайшие годы уровень корректировок снизят: на 2026 год предусмотрено увеличение на 4,5%, а на 2027 год только на 4%.

Сегодня размер выплат составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго. Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография», направленного на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.

Закон о выплате материнского капитала за первого ребенка Госдума приняла в 2020 году. Сама программа действует в России с 2007 года. Ранее депутат Андрей Алехин предложил приблизить материнский капитал к стоимости жилья.

Дети Выплаты в России Семья Россия
01 декабря 2024, 00:40
Штормовое предупреждение объявили в Финском заливе. Момент закрытия дамбы попал на видео
Unsplash
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Комплекс защитных сооружений (КЗС) активировали в Санкт-Петербурге. По Финскому заливу объявили штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба дирекции КЗС в официальном Telegram-канале.

Ведомство пояснило, что уровень подъема воды в Неве без перекрытия дамбы может превысить критические значения. Уточняется, что предупреждение о вероятном шторме действует в восточной части залива.

По данным городского управления МЧС, ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду. Согласно прогнозу, волны поднимутся на высоту в 2,3 метра.

Свои ограничения в связи со штормовым предупреждением ввел и капитан «Большого порта Санкт-Петербурга». По его распоряжению приостановили судоходство по Кронштадскому фарватеру.

До полудня воскресенья, 1 декабря, в Санкт-Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его скорость в прибрежных районах Северной столицы может достигнуть 17 метров в секунду.

Ранее из космоса сняли подходящий к Флориде ураган «Милтон».

Санкт-Петербург Шторм Видео Погода
30 ноября 2024, 21:45
Стала известна дата индексации пенсий в России сразу на 14,75%
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Уровень социальных пенсий в России с 1 апреля следующего года поднимется до 15 456 рублей. Закон о бюджете фонда пенсионного страхования подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном сайте правовых актов.

Социальную пенсию проиндексируют на 14,75%. На конец текущего года средний размер таких выплат составит 13 475 рублей.

Российские власти проведут еще одну индексацию пенсий, на 4,5%, и в 2026 году. Еще на 4% выплаты вырастут в 2027-м.

Кроме того, с начала следующего года на 7,5% поднимется страховая пенсия и фиксированная выплата к ней. Уровень средней выплаты по этому показателю в конце 2025 года составит 20 059 рублей.

На социальные пенсии могут рассчитывать граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховых выплат. Такие же отчисления из бюджета положены тем, кто потерял кормильца и инвалидам.

Российское правительство утвердило размер ежегодной индексации социальных пенсий в марте 2024 года. Он высчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Ранее также стало известно, что с 1 октября текущего года власти индексировали пенсии и военным пенсионерам. Конкретная сумма увеличения выплат зависит от звания и выслуги лет.

Пенсия Пенсионеры Россия

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