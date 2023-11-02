02 ноября 2023, 20:11

Стало известно имя владельца Telegram-канала, координировавшего беспорядки в Махачкале

unsplash.com
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Имя владельца Telegram-канала «Утро Дагестан», который заблокировали из-за призывов к беспорядкам в Махачкале, установили. Об этом сообщил источник «Известий».

Администратором канала оказался некий Абакар Абакаров, уточнили журналисты. По данным издания, мужчина находится в Стамбуле и работает на западные структуры, ведущие информационную борьбу с Россией.

Уточняется, что «Утро Дагестан» образует сетку из 17 ресурсов и мессенджеров, которые тоже распространяют провокационные материалы и фейки. Число подписчиков варьируется до 500 до 20 тысяч. Администрация Telegram заблокировала «Утро Дагестан» и ряд связанных с ним каналов.

Основатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что администрация Telegram заблокирует все каналы, призывающие к насилию , за нарушение правил Google, Apple и всего цивилизованного мира.

Глава Дагестана Сергей Меликов не исключил, что беспорядки в Махачкале курировали с помощью проукраинских Telegram-каналов, раздувающих межконфессиональные споры и межнациональную рознь.

Дагестан Telegram Протесты
02 ноября 2023, 19:30
«Мне стало страшно». Главу Дагестана удивили поиски евреев в турбине самолета
unsplash.com
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Поиски евреев в турбине самолета во время беспорядков в аэропорту Махачкалы удивили главу Дагестана Сергея Меликова. Его слова привело РИА «Новости».

В социальных сетях распространилось видео, на котором один из участников беспорядков заглянул в турбину воздушного судна. Позже пользователи превратили ролик во множество мемов. Меликов отметил, что при просмотре видео на его лице сначала тоже была улыбка.

«Но потом мне стало страшно: он (участник беспорядков в махачкалинском аэропорту - прим. ред.) туда заглядывает и смотрит, есть там евреи или нет», - сказал глава Дагестана.

Речь идет о кадрах, снятых вечером 29 октября. Толпа дагестанцев с флагами Палестины, ожидавшая прибытия рейса из Израиля , заблокировала вход в аэропорт Махачкалы. Многие из протестующих вышли на летное поле и начали осматривать все самолеты, пока не прибыл ОМОН.

Глава Дагестана проинформировал президента России Владимира Путина о наказании участников беспорядков. Меликов заявил, что не собирается принимать меры ко всем «без суда и следствия», однако виновные понесут наказание.

Израиль Дагестан Протесты
02 ноября 2023, 18:34
Собянин вручил награды выдающимся москвичам
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин наградил горожан государственными наградами России и Москвы в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщил официальный портал столичного правительства.

Церемония прошла в белом зале московской мэрии. Награды вручали за заслуги в здравоохранении, военно-патриотического воспитании молодежи, укреплении института семьи и в других сферах.

«Мы строим, мы учим, лечим, развиваем науку, инновации, наш город преображается, делается с каждым годом лучше. Все это благодаря вам и москвичам, которые вкладывают в свою работу душу, любовь к нашей стране и к нашему замечательному городу», - сказал Собянин.

В рамках мероприятия мэр наградил москвичей различными орденами, медалями и почетными званиями. Горожане получили ордена «Родительская слава» и «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Некоторым из них присудили почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный строитель Российской Федерации». Также мэр отметил жителей столицы знаками отличия «За безупречную службу городу Москве», «Почетный работник культуры города Москвы» и другими.

Ранее школьников и родителей пригласили отметить День народного единства в Москве.

Награды Сергей Собянин Москва 2023
02 ноября 2023, 18:11
Названа дата прощания с худруком Петербургской филармонии Темиркановым
unsplash.com
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Прощание с дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе культурной организации.

Траурная церемония состоится в Большом зале Петербургской филармонии.

«Начало в 11:00», - рассказали в культурном учреждении.

Юрий Темирканов ушел из жизни в возрасте 84 лет 2 ноября. Заместитель худрука Евгений Петровский сообщил, что дирижер скончался в больнице.

Деятель культуры был обладателем множества государственных и зарубежных наград, званий и премий. Он являлся народным артистом СССР и почти 20 лет руководил международным зимним фестивалем «Площадь Искусств» в Петербурге.

На 62-м году жизни 31 октября ушел из жизни бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Он участвовал в записи альбомов «Скажем мы друг другу \"Браво\"» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990)».

Днем ранее умер известный пианист, бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов. Дочь музыканта нашла его тело в квартире на Космодамианской набережной. Алиханову было 80 лет.

Санкт-Петербург Музыка
02 ноября 2023, 17:28
ФАС предложила уточнить порядок расчета тарифов на электроэнергию с 2024 года
Freepik
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Федеральная антимонопольная служба предложила установить в регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года. ФАС проконтролирует исполнение решения, рассказали ТАСС в ведомстве.

Нововведение могут принять субъекты, которые увеличат размер перекрестного субсидирования, то есть доплату бизнеса за снижение тарифов. Для регионов, у которых вопрос о превышении фактического размера «перекрестки» на следующий год не стоит, оно не актуально, подчеркнули в ФАС.

Тарифы установят с учетом ограничения предельных уровней. В антимонопольной службе считают, что мера будет способствовать борьбе с серым майнингом и снизит перекрестное субсидирование.

Правительство еще в 2021 году позволило регионам вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Уполномоченные органы могут сами устанавливать эти тарифы. На данный момент на дифференцированные тарифы перешла только Региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

Электричество ФАС России

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