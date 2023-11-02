Стало известно имя владельца Telegram-канала, координировавшего беспорядки в Махачкале

Администратором канала оказался некий Абакар Абакаров, уточнили журналисты. По данным издания, мужчина находится в Стамбуле и работает на западные структуры, ведущие информационную борьбу с Россией.

Уточняется, что «Утро Дагестан» образует сетку из 17 ресурсов и мессенджеров, которые тоже распространяют провокационные материалы и фейки. Число подписчиков варьируется до 500 до 20 тысяч. Администрация Telegram заблокировала «Утро Дагестан» и ряд связанных с ним каналов.

Основатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что администрация Telegram заблокирует все каналы, призывающие к насилию , за нарушение правил Google, Apple и всего цивилизованного мира.

Глава Дагестана Сергей Меликов не исключил, что беспорядки в Махачкале курировали с помощью проукраинских Telegram-каналов, раздувающих межконфессиональные споры и межнациональную рознь.