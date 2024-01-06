Стало известно имя умершего в Москве внука Хрущева

По информации источника, тело 69-летнего Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской улице.

Незадолго до смерти пенсионер связался со своим другом и сообщил ему об ухудшении своего состояния. На тот момент он сильно хрипел и говорил с большим трудом.

Прибывшие на место оперативные службы обнаружили тело Анджубея. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.

Алексей Алексеевич Аджубей является сыном дочери Никиты Хрущева Рады и известного советского журналиста Алексея Аджубея.

У Никиты Хрущева было пять внуков. Помимо Алексея, Рада также родила сыновей Ивана и Никиту. Также по линии сына Хрущева Сергея есть двое внуков, они получили имена в честь отца и деда.