06 января 2024, 13:54

Стало известно имя умершего в Москве внука Хрущева

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Умершим внуком первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Москве оказался 69-летний Алексей Аджубей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, тело 69-летнего Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской улице.

Незадолго до смерти пенсионер связался со своим другом и сообщил ему об ухудшении своего состояния. На тот момент он сильно хрипел и говорил с большим трудом.

Прибывшие на место оперативные службы обнаружили тело Анджубея. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.

Алексей Алексеевич Аджубей является сыном дочери Никиты Хрущева Рады и известного советского журналиста Алексея Аджубея.

У Никиты Хрущева было пять внуков. Помимо Алексея, Рада также родила сыновей Ивана и Никиту. Также по линии сына Хрущева Сергея есть двое внуков, они получили имена в честь отца и деда.

Москва
06 января 2024, 14:23
Рыбаков Магадана предупредили об опасности выхода на лед в бухте Гертнера
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На льду в бухте Гертнера Охотского моря, которая считается популярным местом для рыбалки, появились «живые» трещины. Сотрудники МЧС, спасатели мэрии и областного Пожарно-спасательного центра провели рейд, чтобы предупредить рыбаков об опасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Магаданской области.

В МЧС уточнили, что самая большая трещина шириной в полтора метра пролегает от Черного ключа до острова Монах на расстоянии четыре километра от берега. Спасатели напомнили рыбакам об опасности нахождения на льду. Местным жителям рекомендуют воздержаться от рыбалки.

В разных регионах России сотрудники МЧС спасают рыбаков, провалившихся под лед. В середине декабря такой случай произошел в Волоколамске , в начале прошлого месяца - в столичном районе Строгино.

МЧС РФ Рыбалка
06 января 2024, 09:15
Застрявшего на колокольне кота спасли в Подмосковье
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Жители села Куплиям городского округа Егорьевск Московской области спасли кота, который забрался на высокую колокольню храма Воскресения Словущего. Об этом стало известно «360».

На опубликованных кадрах видно, как изголодавшееся животное сидит в автомобиле и жадно уплетает корм. Его спустил на землю один мужчина, который приехал из Коломны.

О застрявшем на колокольне коте стало известно в пятницу, 5 января. Животное забралось на высоту и не смогло спуститься обратно. Кот провел на морозе более 12 часов.

Жители рассказывали, что обращались в местное отделение МЧС, но спасатели ответили, что альпинистов и автовышки у них нет. В чате, где обсуждали судьбу кота, многие женщины вызывались залезть на колокольню самостоятельно.

Ранее в Красноярске спасли кота, который месяц провел в запертой квартире без воды и еды.

Коты Животные Егорьевск
06 января 2024, 09:10
Стал известен прогноз Жириновского на 2024 год
РИА «Новости»
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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни был одиозным политиком и не раз удивлял коллег своими прогнозами. Однако после смерти многие из них стали сбываться. Он утверждал, что 2024 год будет страшным для США, написало издание Woman.ru.

Жириновский пророчил США крах и полный распад. Причиной этому он называл межнациональные конфликты, которые усугубятся на фоне экономического кризиса. Также политик говорил, что в текущем году президентских выборов в Соединенных Штатах не будет.

Другой прогноз Жириновского касался украинского конфликта. По его мнению, кризис разрешится в 2024 году.

Новой горячей точкой планеты станет Ближний Восток. В этом регионе разгорится палестино-израильский конфликт, запылает Иран.

«Иран - это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события», - говорил Жириновский.

Политик описывал и события на Украине, которые предшествовали приходу к власти Владимира Зеленского. Он также с поразительной точностью предсказал начало спецоперации ВС России.

Владимир Жириновский
06 января 2024, 03:13
Патриарх Кирилл заявил о спасительной силе любви в Рождественском послании
РИА «Новости»
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Смысл человеческой жизни заключается в любви людей друг к другу, это чувство способно исцелить ненависть, злобу и обиды. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном Рождественском послании к духовенству и верующим. Обращение патриарха появилось на сайте издательства Московской патриархии.

Патриах Кирил поздравил верующих с наступающим праздником Рождества Христова. В своем послании он напомнил людям о спасительной силе любви. По мнению священнослужителя, любовь - настоящая причина и движущая сила божественных поступков, и именно в этом чувстве кроется смысл человеческого существования.

«Великая спасительная сила любви исцеляет равнодушие и злобу, врачует ненависть и обиды. Она смягчает нравы ожесточенных и исправляет многие кривизны общественных отношений!» - заявил патриарх.

Ранее стало известно, что можно, а что нельзя делать верующим в Рождественский сочельник.

Праздники РПЦ Патриарх Кирилл Православное рождество

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