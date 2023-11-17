Стало известно имя победительницы в конкурсе «Краса России»

Смартфоны под замок. Учителя начнут отбирать гаджеты у школьников?

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов на уроках. Новые правила предложили сделать едиными для всех учебных заведений. В прошлом году такое ограничение вводило Минпросвещения, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно. В чем заключается суть законопроекта и зачем он нужен — в материале «360».

Детали законопроекта Поправки коснутся закона «Об образовании». Авторами инициативы выступили зампреды Госдумы Петр Толстой и Борис Чернышов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и ряд их коллег из разных фракций, а также сенаторы Лилия Гумерова и Ольга Забралова.

Главным изменением в проекте закона стал запрет на использование смартфонов во время занятий за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой или экстренных ситуаций. Под последними подразумевается угроза жизни или здоровью учащихся, работников школы и в другие ЧС.

Председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова объяснила, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. При этом школы сами решат, как реализовать запрет смартфонов на практике.

Согласно документу, к обязанностям учащихся предложили отнести соблюдение дисциплины на занятиях и правил поведения в школах. Контроль будут осуществлять педагоги и руководители образовательных учреждений.

Законопроект также предусматривает, что учителя имеют право на защиту от всех форм физического и психического насилия. Педагоги смогут обращаться в органы управления учебных заведений с просьбой применить дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим и ущемляющим права педагогов.

Он также предложил прописать, каких именно устройств коснется законопроект. Ольга Казакова еще до рассмотрения документа не исключила его доработку ко второму чтению, поскольку норма вызвала большой интерес среди экспертов и в обществе.

«Отключите ваши мобильные телефоны» Первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин в беседе с «360» подчеркнул, что положение о запрете смартфонов поддержало подавляющее большинство учителей.

«Дело в том, что довольно часто ребята отвлекаются от материала урока на мобильные телефоны. Вместе с тем напомню, что законопроект предполагает возможность использования мобильных телефонов тогда, когда это нужно в учебном процессе», - заявил парламентарий.

Он назвал возможные способы реализации этой меры в школах. По его словам, здесь есть по меньшей мере два варианта развития событий.

Почему нельзя полностью запретить смартфоны в школах Депутаты получили огромное количество писем от родителей, которые потребовали полностью запретить мобильные телефоны в школах по примеру Франции. Однако в России в нынешней ситуации это не совсем правильно, отметил Смолин.

«Во Франции, прежде чем запрещать мобильные телефоны, реализовали проект „Ноутбук каждому ученику“. Поэтому когда нужно работать с информационными технологиями на уроках, там есть на чем работать. У нас - далеко не всегда», - отметил депутат.

Он добавил, что экстренные ситуация в школах - не редкость. В последнее время приходилось часто наблюдать случаи публичного насилия в учебных заведениях, также бывают пожары и другие подобные ситуации, заключил Смолин.

Госдума может рассмотреть законопроект об ограничении телефонов в школах во втором чтении в начале декабря, сообщил Володин на пленарном заседании. По словам Казаковой, на предоставление поправок у депутатов есть 15 дней.

Зачем нужен запрет Родители и учителя давно просили ввести запрет на использование смартфонов во время уроков, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, поправки повысят уровень дисциплины, а дети не будут отвлекаться от учебного процесса. Принятие закона также повысит авторитет педагогов и поспособствует живому общению в классе.

«Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией», - подчеркнул Володин.

Казакова уточнила, что такая мера позволит улучшить качество образования за счет вовлеченности школьников в учебный процесс. При подготовке проекта депутаты отталкивались от мнения родителей и преподавателей.

«А зачастую и сами старшеклассники, студенты об этом говорят, что на уроках обучающиеся должны учиться, а не отвлекаться на гаджеты. На уроке должно идти прямое взаимодействие с педагогом, тогда и качество обучения будет гарантировано», - добавила парламентарий.

Доработка законопроекта В ходе рассмотрения документа Володин обратил внимание, что нормы об использовании смартфонов несколько размыты. Ко второму чтению их следует уточнить и найти решение вопроса, которое устроит как родителей, так и учителей. Председатель ГД обратил внимание, что пока в поправках написано, что пользоваться телефонами можно, если это предусмотрено программой образования. Однако не совсем понятно, что именно это значит.