Стало известно имя победительницы «Мисс Мира»

Чтобы блины не пригорали, необходимо прокаливать сковороду перед готовкой, а также ставить их на средний огонь — так они равномерно пропекутся. Об этом заявил шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с «360». Он рассказал, как приготовить классические и оригинальные блины, которые удивят гостей и домочадцев.

«Для того, чтобы они получались кружевными, тесто надо замешивать либо на кефире, либо добавляем сметану с добавлением соли, либо добавляем водку, как разрыхлитель, либо гашеная сода с соком лимона. Если не добавлять этих компонентов, то <…> сделать чуть более жидкое тесто», - посоветовал Крюков.

Классический рецепт По его словам, для классического теста на литр молока 3,2% жирности понадобится три яйца, 150-200 граммов муки, соль, сахар и 50 миллилитров растительного масла. Последнее исключит потребность в постоянном смазывании маслом сковороды.

Кулинар отметил, что сначала масло, яйца и разрыхлитель замешивают без молока, взбивают получившуюся массу и добавляют в нее тщательно просеянную муку. Далее в эту субстанцию постепенно вливают молоко.

«Когда мы муку растираем вместе с яично-масляной смесью и потом добавляем молоко, то у нас комочков уже не остается. <…> Очень важный момент, после того, как мы замешали, естественно постоять полчаса-час», - объяснил повар.

Оригинальные решения Специалист отметил, что вышеуказанный рецепт - это про обычные блины. Если говорить о традиционных русских блинах, то следует использовать дрожжевое тесто, перед выпеканием оно должно постоять не менее 12 часов.

Чтобы удивить близких оригинальными блинами, можно сделать их с начинками: рыба, мясо, овощи или другое. Такие пекут особенным образом - наливают тесто, выкладывают начинку, покрывают новым пластом теста и переворачивают. Еще один оригинальный способ - добавление красителей в тесто. Благодаря этому можно испечь блины любого цвета.