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«Вы готовы? Итак, новой „Мисс Россия - 2023“ становится Голубева Маргарита», - объявила обладательница титула «Мисс Россия - 2022» Анна Линникова.

Теперь у Голубевой есть корона и денежный приз в размере миллиона рублей. Помимо этого девушка отправится на конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», финал последнего пройдет в Сальвадоре 18 ноября.

В качестве членов жюри, которые выбрали победительницу, выступили известные личности: Игорь Чапурин, Дмитрий Маликов, Татьяна Котова, Оксана Федорова, Владимир Матецкий и директор конкурса Анастасия Белек.

«Подготовка к конкурсу „Мисс Россия - 2023“ идет полным ходом! Наши дни состоят из постоянных тренировок, интервью и съемок», - писала ранее Голубева в соцсетях.

Как отметило издание Maxim , «Мисс Россия - 2023» является студенткой пятого курса Российской таможенной академии. Помимо этого, девушка учится в государственном институте культуры в Москве, там она перешла на второй курс музыкального факультета.