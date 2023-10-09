Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Россия — 2023»
Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга завоевала титул «Мисс Россия — 2023». Девушке 22 года.
«Вы готовы? Итак, новой „Мисс Россия - 2023“ становится Голубева Маргарита», - объявила обладательница титула «Мисс Россия - 2022» Анна Линникова.
Теперь у Голубевой есть корона и денежный приз в размере миллиона рублей. Помимо этого девушка отправится на конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», финал последнего пройдет в Сальвадоре 18 ноября.
В качестве членов жюри, которые выбрали победительницу, выступили известные личности: Игорь Чапурин, Дмитрий Маликов, Татьяна Котова, Оксана Федорова, Владимир Матецкий и директор конкурса Анастасия Белек.
«Подготовка к конкурсу „Мисс Россия - 2023“ идет полным ходом! Наши дни состоят из постоянных тренировок, интервью и съемок», - писала ранее Голубева в соцсетях.
Как отметило издание Maxim , «Мисс Россия - 2023» является студенткой пятого курса Российской таможенной академии. Помимо этого, девушка учится в государственном институте культуры в Москве, там она перешла на второй курс музыкального факультета.