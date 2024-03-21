Стало известно имя новорожденной дочки Петросяна

«Девочка родилась у Евгения Вагановича и Татьяны в октябре. Назвали малышку редким именем - Матильда», - сообщили близкие семьи.

Неожиданное известие о том, что Евгений Петросян вновь стал отцом, появилось 13 марта. Девочка стала вторым ребенком в семье. Первый родился в одном из ведущих медицинских центров Дубая в 2020 году.

Многих подписчиков удивила новость о рождении второго ребенка, ведь пара не рассказывала о беременности Брухуновой. Некоторые даже предположили, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Однако молодая мама отрицает такую возможность.

Отцовство 78-летнему Петросяну, видимо, не кажется поздним. Он с юмором отвечает на вопросы о том, как ему удается сохранять активность в столь почтенном возрасте.