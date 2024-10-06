06 октября 2024, 00:45

Стало известно имя «Мисс Россия — 2024»

РИА «Новости»
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Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева, родом из Чувашии. Это следует из трансляции, которую вели на официальном сайте состязания.

Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия - 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева, родом из Чувашии. Это следует из трансляции, которую вели на официальном сайте состязания.

«Итак, новая „Мисс Россия - 2024“ - Валентина Алексеева», - объявила имя победительницы обладательница титула 2023 года Маргарита Голубева.

Алексеевой вручили победный приз - один миллион рублей. Теперь девушка сможет отправиться на конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Финал состязания пройдет в ноябре в Мексике.

Национальный конкурс «Мисс Россия» проводят каждый год. Отборочные туры проходят во всех уголках страны. Участниками могут стать незамужние россиянки от 18 до 23 лет.

Ранее, в июле, на конкурсе красоты и талантов «Мисс Москва - 2024» разразился скандал. Корону по ошибке вручили другой финалистке.

Россия Чувашия Красота конкурсы Москва 2023
05 октября 2024, 17:58
Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России»
Global Look Press
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Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак «Почетный строитель России».  Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемония награждения состоялась во время открытия жилого комплекса в Грозном. Ведущий мероприятия отметил, что Кадырова наградили за его профессионализм, трудолюбие и заслуги в области строительства.

Ранее в Чечне наградили сына Кадырова - Адама. Он вошел в историю как самый молодой начальник службы безопасности субъекта РФ и попал в Книгу рекордов России. На турнире по смешанным единоборствам в Грозном Кадырову-младшему вручили медаль за популяризацию Книги рекордов. Сын главы Чечни пообещал, что не будет останавливаться на достигнутом.

Чечня Строительство Рамзан Кадыров
05 октября 2024, 17:12
Татьяна Ким показала свидетельство о смене имени
РИА «Новости»
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Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким официально поменяла фамилию на девичью. Документ о смене имени она опубликовала в своем Telegram-канале.

В свидетельстве отметили, что в замужестве предпринимательница носила фамилию Бакальчук.

«Ким - теперь и официально», - написала основательница Wildberries.

Ранее она переименовала аккаунт в своем Telegram-канале. На это решение ее сподвигла перестрелка у офиса маркетплейса в Москве, куда вместе с нападавшими пытался проникнуть ее супруг Владислав Бакальчук. В результате жертвами нападения стали двое охранников.

Суд арестовал 13 фигурантов уголовного дела. Их обвиняют в совершении пяти преступлений, за три из которых они могут получить наказание в виде пожизненного заключения. По данным судебных документов, нападавшие в присутствии полиции осознанно пошли против общественной безопасности. По версии следствия, это указывает на отсутствие контроля за поведением и склонность к совершению преступлений.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries
05 октября 2024, 16:29
Стало известно, когда рождаемость в России пойдет вверх
РИА «Новости»
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По итогам прошлого года показатели рождаемости в России опустились до минимума с начала 2000-х годов. Тенденция продолжилась по итогам первого полугодя-2024 — в стране родились всего 600 тысяч детей, сообщил «Коммерсант». Специалисты РАНХиГС выяснили, что ситуация вскоре начнет меняться, и к 2035 году уровень рождаемости может вырасти.

В академии объяснили, что это может случиться, когда рожать смогут женщины, родившиеся в 2010 году и старше. В аналитической записке низкие показатели рождаемости объяснили «неблагоприятной возрастной структурой доли женщин в активных репродуктивных возрастах».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал демографическую проблему одним из важнейших вызовов в стране. Он отметил, что власти работают над тем, чтобы рождаемость в России повысилась.

По итогам прошлого года показатели рождаемости в России опустились до минимума с начала 2000-х годов. Тенденция продолжилась по итогам первого полугодя-2024 - в стране родились всего 600 тысяч детей, сообщил «Коммерсант». Специалисты РАНХиГС выяснили, что ситуация вскоре начнет меняться, и к 2035 году уровень рождаемости может вырасти.

Статистика Дети Семья Ученые Россия
05 октября 2024, 14:58
Уволенного со скандалом худрука ансамбля на Кубани восстановили в должности
Телеканал «360»
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Руководителя и основателя народного ансамбля «Родная сторонушка» краснодарского ДК Виктора Вирченко восстановили в должности после того, как его уволила местная чиновница. Об этом сайту kp.ru сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

После скандала с увольнением балетмейстера отдел культуры Ленинградского района назначил его на должность балетмейстера муниципального межпоселенческого бюджетного учреждения культуры «Центр творчества и искусства».

«Найден путь решения конфликтной ситуации, сложившейся между администрацией Ленинградского района и Вирченко Виктором Николаевичем», - отметили в Минкультуры региона.

Скандал разгорелся из-за того, что причиной увольнения худрука могли стать личные обиды местной чиновницы Юлии Мазуровой. В детстве Вирченко называл ее «колбаской» и «салочкой». Сотрудница администрации угрожала балетмейстеру за то, что он собирал с родителей деньги на костюмы для детей и работал массажистом, чтобы покрыть все нужды ансамбля.

Скандалы Учителя Краснодарский край

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