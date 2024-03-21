Стало известно, где похоронят Василия Уткина

Родственники, друзья и коллеги смогут проститься с Уткиным с 11:00 до 12:00, поклонники и все желающие, в том числе и представители СМИ, смогут присоединиться к церемонии прощания после 12:00 - до 14:00.

«После прощания Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Погребение будет проходить с 16:00 до 17:00», - уточнили в пресс-службе клуба.

Товарищеский матч Россия - Сербия начался с минуты молчания в память о легендарном комментаторе Василии Уткине. Перед матчем показали видеоролик с нарезкой из комментариев журналиста.