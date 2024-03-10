10 марта 2024, 23:28

Стало известно, где похоронят Светлану Моргунову

РИА «Новости»
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Диктора Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости» сообщил ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Предположительно, прощание состоится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Пока по прощанию не до конца определились, скорее всего это будет в „Склифе“, но это еще пока не точно. Завтра будет более надежная информация», - отметил Свиридов.

Светлана Моргунова является народной артисткой России и заслуженной артисткой РСФСР. Она работала диктором Центрального телевидения СССР с 1961 года. Моргунова вела выпуски программ «Утренняя почта» и «Голубой огонек».

Ведущая ушла из жизни в возрасте 84 лет. Ее близкая подруга Вера Мусатова выразила мнение, что Моргунова могла умереть из-за оторвавшегося тромба.

Накануне директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный сообщил о смерти артистки Влады Морозовой. Ее мать поделилась, что причиной гибели молодой девушки стало переутомление.

СССР Россия Телевидение
10 марта 2024, 23:48
Кадыров поздравил мусульман с началом Рамадана
РИА «Новости»
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Он опубликовал обращение в своем Telegram-канале.

Кадыров пожелал всем здоровья для соблюдения предписаний Корана и сунны.

«Я от всего сердца поздравляю чеченский народ, всех мусульман республики и России, всю умму Посланника Аллаха <…> с наступлением священного месяца Рамадан!» - написал глава Чечни.

Он назвала этот месяц прекрасным временем, чтобы полностью посвятить себе поклонению Аллаху. Кадыров напомнил о важности милосердия, терпения и сострадания.

В преддверии священного месяца семья из Татарстана нашла в своем курятнике яйцо, на скорлупе которого проступила арабская вязь , обозначающая слово «Аллах». Такие чудеса действительно иногда происходят, заявил имам-мухтасиб Анвар Хамитов. Божественные знаки можно разглядеть и на семенах некоторых растений.

Чечня Рамзан Кадыров Россия
10 марта 2024, 22:27
Россиян предупредили о схеме мошенничества с «платным лечением»
Freepik
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Телефонные аферисты разработали новую схему мошенничества, предлагая собеседникам дорогостоящее лечение из-за «плохих анализов». Об этом предупредила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом злоумышленники, представившись помощниками «профессора» или «главврача», пытаются убедить собеседника в негативном качестве ранее сданных им медицинских анализов.

Дальнейший сценарий подразумевает выход на сцену «главного врача поликлиники», который также по телефону рекомендует «пациенту» обратиться к «светилу медицины» и немедленно оплатить дорогостоящие препараты и курс лечения.

«Не ведите диалог с незнакомцем по телефону - ни про свое здоровье, ни про свои финансы! Кладите трубку!» - посоветовала Волк.

Мошенники выдумали новый способ кражи денег с телефонов их жертв. Сначала они за несколько звонков запугивают жертву, а потом вынуждают включить демонстрацию экрана на устройстве во время запуска банковского приложения. Так у аферистов появляется возможность получить доступ к средствам владельца.

Врачи Мошенничество Россия Кражи Медицина Деньги
10 марта 2024, 17:11
«Он болел». Стала известна причина смерти главы АБР Лунтовского
РИА «Новости»
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Умер президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Эту информацию «360» подтвердил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Лунтовский умер в возрасте 73 лет после болезни.

«К сожалению, да, царствие ему небесное. Он болел», - сказал Аксаков.

С 1999 по 2005 год Лунтовский занимал пост заместителя председателя Банка России. После этого до конца августа 2017 года он был на должности первого зампреда регулятора. В сентябре того же года Лунтовский возглавил Ассоциацию банков России.

Накануне стало известно о смерти отца главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Трагической новостью поделился оппозиционный политик Илан Шор.

Банки Болезни Россия
10 марта 2024, 16:59
Мбаппе передал привет блогеру Меллстрою
РИА «Новости»
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Белорусский блогер Меллстрой получил видео с приветом от нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В своем Telegram-канале стример предложил участникам выполнить шесть заданий, одно их которых — уговорить крупнейших мировых звезд передать ему привет.

«Вчера выплатил победительнице, благодаря которой мы все увидел видеопривет от Мбаппе. Ей пришло 300 тысяч долларов, она все подтвердила», - написал стример.

Еще один пользователь уговорил блогера Мистера Биста подписаться на аккаунт Меллстроя и выиграл 150 миллионов рублей.

Трэш-стример пообещал 30 миллионов рублей тому, кто сможет убедить записать видео с приветом таких футболистов, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд.

По неподтвержденной информации, форвард ФК «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским «Реалом» на пять лет. Футболист перейдет в команду летом.

Белорусский блогер Меллстрой получил видео с приветом от нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В своем Telegram-канале стример предложил участникам выполнить шесть заданий, одно их которых - уговорить крупнейших мировых звезд передать ему привет.

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