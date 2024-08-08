Стало известно, чем займутся вернувшиеся после обмена россияне

«Мы встретили своих коллег, они на родной земле. Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу», - сказал глава СВР.

Между Россией и Западом произошел самый масштабный обмен заключенными со времен холодной войны. По итогам сделки в домой вернулись восемь арестованных или осужденных россиян, их встретил президент России Владимир Путин. Каждого глава государства приветствовал крепким рукопожатием или объятиями.

Обмен проходил в Анкаре при посредничестве Национального разведывательного управления Турции. Со своей стороны Россия обменяла 16 человек. Ранее ФСБ показала видео отправки заключенных. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала процесс обмена между странами «деликатной дилеммой».