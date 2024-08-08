08 августа 2024, 08:40

Стало известно, чем займутся вернувшиеся после обмена россияне

РИА «Новости»
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Вернувшиеся после обмена россияне продолжат работу. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мы встретили своих коллег, они на родной земле. Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу», - сказал глава СВР.

Между Россией и Западом произошел самый масштабный обмен заключенными со времен холодной войны. По итогам сделки в домой вернулись восемь арестованных или осужденных россиян, их встретил президент России Владимир Путин. Каждого глава государства приветствовал крепким рукопожатием или объятиями.

Обмен проходил в Анкаре при посредничестве Национального разведывательного управления Турции. Со своей стороны Россия обменяла 16 человек. Ранее ФСБ показала видео отправки заключенных. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала процесс обмена между странами «деликатной дилеммой».

Разведка Россия Работа
08 августа 2024, 08:33
Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией
pxhere.com
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Эстония с 8 августа ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Под строгий досмотр попадут как грузы, так и люди, направляющиеся в Россию, что значительно увеличит время пересечения границы. Эстонские власти утверждают, что данная мера направлена на предотвращение нарушений западных санкций в отношении российской стороны.

В разработанном Министерством финансов и МВД Эстонии плане предусмотрен поэтапный переход к полному таможенному контролю для всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее отметил, что решение связано с «попытками обойти санкции» и «перевозкой запрещенных товаров».

В правительстве Эстонии заявили, что эти меры увеличат время, необходимое для пересечения границы, и, вероятно, приведут к снижению числа людей, пересекающих границу.

Ранее эстонские власти предложили перевести автомобильные КПП на границе с Россией на дневной режим работы.

Санкции Эстония
08 августа 2024, 04:50
Стало известно, кто в России получает самые низкие зарплаты
РИА «Новости»
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Меньше всех в России зарабатывают дворники, уборщики, а также няни и воспитатели. Такую статистику РИА «Новости» предоставил сервис Headhunter.

«Самый скромный доход сегодня предлагают дворникам (32,6 тысячи рублей) - в 2,3 раза ниже среднего по стране, уборщикам (37,3 тысячи рублей) - в два раза ниже среднего по стране», - свидетельствуют статистические данные.

Няням и воспитателям платят 40,5 тысячи рублей, учителя получают 41,9 тысячи рублей, отметили аналитики сервиса. В топ-25 самых низкооплачиваемых профессий также попали артисты, психологи, охранники и кассиры. Их доход не превышает 49 тысяч рублей.

Самыми недооцененными профессиями на рынке труда россияне считают учителей, врачей и медсестер, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Каждый 11-й респондент назвал недооцененным труд инженеров, около 6% россиян считают слишком низкими зарплаты у дворников и уборщиков.

Статистика Рубль Доходы Россия Работа
07 августа 2024, 23:07
Число пользователей сайта «Работа России» превысило 19 миллионов человек
Freepik
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Сайтом «Работа России» пользуются уже более 19 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Роструда.

«С каждым годом на „Работе России“ появляется все больше возможностей. Сегодня портал позволяет не только размещать вакансии и резюме, но взаимодействовать со службой занятости в электронном виде», - заявил замруководителя ведомства Денис Васильев.

В Роструде отметили, что абитуриенты на этом сайте имеют возможность подобрать варианты для обучения, а студенты - найти производственную практику. Работодатели же могут вести электронный кадровый документооборот бесплатно.

В режиме онлайн на «Работе России» можно отправить заявление в службу занятости, подобрать производственную практику, пройти тестирование, оставить резюме и вакансии, а также записаться на бесплатное обучение по национальному проекту «Демография».

Статистика Россия Работа
07 августа 2024, 23:02
Военкор Евгений Поддубный выжив, он находится в Курской больнице
РИА «Новости»
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Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный жив. Об этом РИА «Новости» сообщили в приемном отделении Курской областной больницы.

По информации агентства, Поддубный находится в больнице, он выжил.

Telegram-канал «Вести» сообщил, что Поддубный был ранен при атаке украинского дрона в Курской области. Известно, что военкор поступил в больницу в очень тяжелом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь.

Больницы

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