Стали известны условия содержания Кологривого в спецприемнике
Актер Никита Кологривый, задержанный на неделю за инцидент в кальянном баре, сможет получать передачи и пользоваться бумагой с ручкой. Об этом РИА «Новости» сообщили в ГУМВД по Новосибирской области.
Из-за пьяного дебоша Кологривого обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на семь суток по решению Центрального районного суда Новосибирска. Судья Руслан Фролов уточнил, что актер будет отбывать наказание в спецприемнике № 2 УМВД РФ по Новосибирску.
Актер сможет получать передачи каждый будний день с 14:00 до 16:00, кроме субботы. Ему также разрешены ежедневные телефонные звонки продолжительностью 15 минут и одно свидание с родственниками по предварительной заявке в течение всего периода задержания.
Помимо этого, Кологривому можно пользоваться бумагой и ручкой. После оглашения судебного вердикта актер объявил, что займется написанием стихов.
Прокуратура предлагала арестовать артиста на 15 суток и планирует оспорить решение суда.
Кологривый рассказал о первой ночи в спецприемнике. По словам арестанта, он попробовал местную кашу, поспал и зарисовал место своего местоположения.