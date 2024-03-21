Стали известны условия содержания Кологривого в спецприемнике

Из-за пьяного дебоша Кологривого обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на семь суток по решению Центрального районного суда Новосибирска. Судья Руслан Фролов уточнил, что актер будет отбывать наказание в спецприемнике № 2 УМВД РФ по Новосибирску.

Актер сможет получать передачи каждый будний день с 14:00 до 16:00, кроме субботы. Ему также разрешены ежедневные телефонные звонки продолжительностью 15 минут и одно свидание с родственниками по предварительной заявке в течение всего периода задержания.

Помимо этого, Кологривому можно пользоваться бумагой и ручкой. После оглашения судебного вердикта актер объявил, что займется написанием стихов.

Прокуратура предлагала арестовать артиста на 15 суток и планирует оспорить решение суда.

Кологривый рассказал о первой ночи в спецприемнике. По словам арестанта, он попробовал местную кашу, поспал и зарисовал место своего местоположения.