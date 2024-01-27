Стали известны сроки ремонта НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде

По его словам, компания продолжила оценивать возможности быстрого ремонта оборудования. Восстановление, по оценкам предприятия, займет не менее месяца.

«От этого будет зависеть, сколько займет времени. Минимальное - это все равно где-то около 1-1,5 месяца», - указал Новак.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в стране, оно перерабатывает порядка 17 миллионов тонн нефти в год. В январе компания проинформировала о временном прекращении работы одной установки. По сообщению «Лукойла», специалисты приступили к восстановлению нормального производственного режима.

Через несколько дней в Минэнерго рассказали о разработке мер для обеспечения внутреннего рынка топливом на время ремонта предприятия. Оперативный штаб решил снизить экспортные поставки и задействовать уже имеющиеся ресурсы.