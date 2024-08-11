Стали известны самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

Семья туристов из Тюмени пожаловалась Ura.ru на отдых в Адлере. Несколькот дней они провели в номере из-за ротавируса, который, по их словам, везде — в море, бассейне, на пляже.

Семья туристов из Тюмени пожаловалась Ura.ru на отдых в Адлере. Несколькот дней они провели в номере из-за ротавируса, который, по их словам, везде - в море, бассейне, на пляже.

Собеседница издания рассказала, что она с семьей отдыхала на пляже Чкаловский. По ее словам, люди заезжают в отель и уже на следующий день «лежат с симптомами отравления».

«У каждого второго туриста рвота и диарея, нас тоже стороной это не обошло. Мы с мужем на два дня слегли, а ребенок болел четыре дня», - поделилась женщина.

Тюменка также пожаловалась на цены в аптеках, которые выросли в два-три раза. Состояние пляжей и кафе тоже не понравилось туристке. Она заявила, что продукты используют испорченные, а на пляжах было грязно и пахло нечистотами.

Отдыхавшая в Анапе туристка рассказала, что в санатории ее поселили в номер с клопами. Девушка планирует получить компенсацию или обратиться в суд.