11 августа 2024, 08:36

Стали известны самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

РИА «Новости»
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Российские работодатели среди рабочих специальностей предлагают самые высокие заработные платы на позициях электромонтажников, слесарей и комплектовщиков. Об этом РИА «Новости» сообщила директор по аналитике и Data Science  сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

«На наибольшее зарплатное предложение в среднем среди рабочих профессий могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей). За ними идут комплектовщики (86,6 тысячи рублей), первую тройку замыкают слесари (85,4 тысячи рублей)», - заявитла она.

Артемьева отметила, что для разнорабочих зарплатные предложения в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электриков - 71,1 тысячи рублей. Грузчики могут рассчитывать на 52 тысячи рублей, а работники газовой службы - 48,7 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что дефицит автослесарей и шиномонтажников в России подскочил на треть.

Россия
10 августа 2024, 10:28
«Лаборатория Касперского» сообщила о новой схеме мошенничества с рабочими чатами
Unsplash
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Злоумышленники разработали новую схему для обмана пользователей Сети. Они создают в мессенджерах групповые чаты с фейковыми аккаунтами руководителей, после чего объявляют о проверке в компании. Об этом РИА «Новости» заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Он объяснил, что мошенники от лица руководителей предупреждают о том, что в рамках проверки сотрудникам якобы будут звонить правоохранители. После этого злоумышленники связываются от лица полиции или контролирующих организаций с жертвами и просят перевести им деньги, сообщил RT.

По словам Голованова, они могут заставить взять кредит, установить какое-либо программное обеспечение или поделиться фотографиями экрана.

«Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых», - заключил эксперт.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила о злоумышленниках , которые обманывают игроков Hamster Kombat, обещая им вывести их средства. Вместо этого мошенники получают доступ к аккаунтам в Telegram и воруют их.

Мессенджеры Интернет Мошенничество
10 августа 2024, 04:44
Рвота, диарея и дорогие лекарства. Туристы из Тюмени пожаловались на отдых в Адлере
РИА «Новости»
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Семья туристов из Тюмени пожаловалась Ura.ru на отдых в Адлере. Несколькот дней они провели в номере из-за ротавируса, который, по их словам, везде — в море, бассейне, на пляже.

Семья туристов из Тюмени пожаловалась Ura.ru на отдых в Адлере. Несколькот дней они провели в номере из-за ротавируса, который, по их словам, везде - в море, бассейне, на пляже.

Собеседница издания рассказала, что она с семьей отдыхала на пляже Чкаловский. По ее словам, люди заезжают в отель и уже на следующий день «лежат с симптомами отравления».

«У каждого второго туриста рвота и диарея, нас тоже стороной это не обошло. Мы с мужем на два дня слегли, а ребенок болел четыре дня», - поделилась женщина.

Тюменка также пожаловалась на цены в аптеках, которые выросли в два-три раза. Состояние пляжей и кафе тоже не понравилось туристке. Она заявила, что продукты используют испорченные, а на пляжах было грязно и пахло нечистотами.

Отдыхавшая в Анапе туристка рассказала, что в санатории ее поселили в номер с клопами. Девушка планирует получить компенсацию или обратиться в суд.

Отдых Дети Туризм Лекарства Отели Семья Сочи
09 августа 2024, 19:55
Мессенджер Signal заблокировали В России
Freepik
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Роскомнадзор заблокировал возможность пользоваться мессенджером Signal в России. Причиной тому послужили нарушения законодательства, объяснили журналистам РИА «Новости» в ведомстве.

Там уточнили, что доступ к сервису пришлось закрыть, чтобы предотвратить использование мессенджера в террористических и экстремистских целях.

На днях журналисты агентства сообщали, что представители Роскомнадзора за первые шесть месяцев этого года оштрафовали владельцев платформ TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram почти на восемь миллионов рублей.

Площадки наказали за отказ мониторить социальные сети на запрещенный контент, а также за неисполнение обязанности размещать информацию, предусмотренную законом.

Мессенджеры Роскомнадзор Блокировки
09 августа 2024, 19:40
Более 8 тысяч специалистов поучаствуют во Всероссийской неделе охраны труда
РИА «Новости»
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Всероссийская неделя охраны труда стартует 10 сентября в сочинском парке науки и искусства «Сириус». Участвовать в нем будут крупнейшие компании страны: Росатом, «Газпром», Ростех, сообщил Минтруд России.

На форуме обсудят обеспечение безопасности работников, инновационные подходы к охране труда, обмен лучшими производственными практиками.

«Всего в мероприятиях примут участие свыше восьми тысяч специалистов», - отметили в министерстве.

Отраслевыми темами станут безопасность работников в нефтегазовой отрасли, на атомной и угольной промышленности, в металлургии и ретейле. Впервые в истории недели охраны труда пройдет эстафета кадетов по пожарно-спасательному спорту, показ спецтехники и средств защиты.

В прошлом году прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Среди победителей оказалась директор подмосковного пансионата Наталья Балясникова. Ее наградили в номинации «За созидание и долголетие в профессии».

Ростех Россия Газпром Ретейл конкурсы Промышленность Наука Росатом

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