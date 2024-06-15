Стали известны продукты, вызвавшие случаи ботулизма в Москве
Роспотребнадзор приостановил продажу пищевой продукции двух предприятий после случаев заболевания ботулизмом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идет о компаниях ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт».
«Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», произведенные этими организациями стали причиной заболевания потребителей ботулизмом - заболевания, которое характеризуется поражением нервной системы.
«Приобретенную [ранее] продукцию не рекомендовано употреблять в пищу <...> Ситуация находится на строгом контроле», - сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным Telegram-канала Mash восемь человек отравились и попали в реанимацию с подозрением на ботулизм. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Массового заражения ботулизмом в столице нет, заверили ранее в департаменте здравоохранения Москвы.