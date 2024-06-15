Стали известны продукты, вызвавшие случаи ботулизма в Москве

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Речь идет о компаниях ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт».

«Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», произведенные этими организациями стали причиной заболевания потребителей ботулизмом - заболевания, которое характеризуется поражением нервной системы.

«Приобретенную [ранее] продукцию не рекомендовано употреблять в пищу <...> Ситуация находится на строгом контроле», - сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным Telegram-канала Mash восемь человек отравились и попали в реанимацию с подозрением на ботулизм. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Массового заражения ботулизмом в столице нет, заверили ранее в департаменте здравоохранения Москвы.